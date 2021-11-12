玉晶光Q3賺贏上半年 前三季每股純益12.27元

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今年第三季進入美系客戶拉貨旺季，高階產品量產出貨，稅後純益 9.75 億元，超越上半年總和，每股純益 8.71 元，前三季稅後純益 13.73 億元，年減 33.25%，每股純益 12.27 元。

玉晶光第三季營收為 59.19 億元，毛利率 36.44%，季增 6.19 個百分點，年減 5.85 個百分點，稅後純益為 9.75 億元，勝過上半年總和，季增 7.24 倍，年減 7.26%，每股純益 8.71 元。

玉晶光前三季營收為 110.22 億元，毛利率 34.84%，年減 7.94 個百分點，稅後純益 13.73 億元，年減 33.25%，每股純益 12.27 元。

玉晶光 10 月營收為 19.66 億元，創歷年同期新高，月減 11.57%，年增 18.87%，前 10 月營收 129.81 億元，年增 2.83%。

玉晶光在手機光學鏡頭產品外，也積極多元化布局，包括車載、AR/VR 鏡片開發，目前已出貨 VR 產品，並進一步布局供應國際品牌新品。

玉晶光也以 4500 萬美元投資廈門茂晶光電，已獲投審會核准，茂晶光電參與廈門產權交易中心資產轉讓公開競價，取得營運所需不動產，地點位在廈門市翔安區，取得該廠房是因應客戶未來新應用產品需求，最快 2022 年底量產。

外資看好，玉晶光今年在蘋果旗艦機種手機鏡頭市占提高，且高階鏡頭比重增加，2022 年下半年起，虛擬實境及擴增實境鏡頭應用需求也同步成長，看好未來動能。