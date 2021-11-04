不只8檔基金須出清共軍持股 金管會緊盯新募集標的

金管會日前於立法院財委會要求，投資共軍企業的 8 檔基金須在 3 個月內出清相關持股，金管會今 (14) 日再表示，為強化投信基金對投資政經等風險的評估控管機制，要求揭露銷售境外基金相關政經風險，避免投資人權益爭議或軍火武器相關標的，此外，新基金募集如果投資不當或保護不當，將予以退回或不核准案件。

金管會表示，已提醒投信事業，落實盡職治理原則及公司政策，運用基金資產時，應注意被投資公司治理情形，避免投資人權爭議或軍火武器等相關標的，及相關政治、ESG 及投資風險，以保護投資人權益。

因應立委要求國內基金不得投資美國公告的 59 家中企黑名單，台灣之前有 35 檔基金投資共軍相關產業，截至 9 月底，還有 8 檔基金還持有共軍相關持股，金管會給予 3 個月調整投資策略，也就是 12 月底前須限期出脫。

為強化投信基金政經風險控管，金管會已請投信事業應依實務狀況、內部管理需求制定政經風險的風險評估控管機制，納入內部控制制度並提董事會通過，如基金投資涉及政經風險，應於公開說明書及銷售文件揭露相關風險事項。

投信投顧公會也正研議修正「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業風險管理實務守則」，明確列舉政經風險為衡量風險項目，以維護投信基金資產及投資人權益。

金管會未來將依國際政經情勢發展狀況，加強審查投信事業申請 (報) 募集投信基金，如有投資政策顯有不當或為保護公益的必要，得依證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則規定，予以退回或不核准案件。

金管會已請境外基金總代理人檢視所代理的境外基金，如有投資爭議性武器相關投資標的者，應於投資人須知加強揭露投資該等標的相關風險。