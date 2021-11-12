庫存減少供應堪憂 咖啡豆期貨價格上漲

咖啡期貨庫存不斷減少，加上市場擔憂巴西咖啡豆供應恐怕無法快速從寒害影響中復原，帶動阿拉比卡咖啡豆期貨價格上漲。

3 月交割的阿拉比卡咖啡豆價格，周三 (11 日) 盤中一度上漲 3% 至每磅 2.1290 美元。

美國洲際交易所（ICE）庫存已連三天減少，而且已經連八周下滑，目前降至 3 月以來最低點，此外，巴西貨幣里爾升值不利以美元計價的咖啡豆銷售收益，也削弱價格動能。

過去一年霜害與乾旱導致巴西咖啡豆產量大幅下降，甚至影響未來兩年收成展望，使咖啡豆期貨價格飆漲近 90%。聖保羅大學分析師表示，由於農戶提供的產量非常少，預計下一季供應將非常吃緊。

商品交易顧問公司 NickJen Capital 的執行合夥人 Nick Gentile 表示，巴西農作物收成未來兩季表現都會不佳，烘焙商將動用庫存，因為價格比從國外進口便宜。

阿拉比卡咖啡豆的生長周期為兩年，收成隨著產量的周期循環變動，而明年應該是高產年，不過分析師卻表示，產量可能低於 2020 至 21 年同期，其中原因是化肥價格飆升，農民為控制成本減少使用，進而影響產量。

全球第二大咖啡豆生產國哥倫比亞也受到天氣影響，致使咖啡產量減少，再加上運費成本上漲，推動咖啡豆價格攀高。

Gentile 表示並不看空任何農作物，理由是化肥價格高昂影響產量，咖啡豆價格會再更高，只是時間早晚問題。其他軟性商品期貨如可可、糖、棉花等價格也上漲。

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