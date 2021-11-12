為何小麥價格飆至近9年來新高？

週四 (11 日) 小麥期貨價格超過每英斗 8 美元，續寫 2012 年來新高，華爾街分析師表示，由於供應緊張促使小麥期貨上漲至 2012 年 12 月以來最高，加上俄羅斯可能提高小麥出口關稅，進一步抬高小麥交易價格。

週四芝加哥期貨交易所小麥 12 月合約收於每英斗 8.13 美元，前一日則是收於每英斗 8.03 美元，連續兩個交易日收於每英斗 8 美元以上。週五截稿前，小麥價格持續走高。

截稿前，週五截稿前，小麥價格持續走高 (圖片：investing)

Teucrium Trading 總裁 Sal Gilbertie 表示：「全球小麥需求仍然強勁，處於創紀錄或接近創紀錄的水平，外國買家在過去幾週積極採買。」

美國農業部估計 2021/2022 年美國小麥期末庫存為 5.83 億英斗，為 2007-2008 銷售年度以來新低。

美國農業部 10 月全球小麥供需報告預計全球 2021/2022 年度小麥產量預估為 7.7587 億噸，美國 2021/2022 年度小麥產量預估為 16.46 億英斗，為 19 年來最小的產量。

DTN 首席分析師 Todd Hultman 表示，美國西部地區遭遇大面積嚴重乾旱，導致硬紅春麥和硬質小麥的產量減少，小麥供應量下滑。

冬季小麥供應趨於緊張 (圖片：AFP)

Hultman 稱，冬季小麥供應趨於緊張，但在供應合理緊張的市場預測小麥見頂的價位很困難，因為市場可能會變得情緒化。芝加哥小麥現貨價有可能超過每英斗 9 美元。

Teucrium 董事總經理兼投資組合經理 Jake Hanley 表示：「過去兩年，全球小麥消費量超過了生產量，因此期末庫存不斷減少。需求強勁，因為小麥主要是供人類消費，在新冠封鎖期間，小麥價格保持良好，原因很簡單，人們需要吃飯。他們沒有在餐館點大蒜麵包，而是從 Costco 批量購買小麥粉，以便在家手作烘培。」

Hanley 進一步分析：「由於擔心俄羅斯等主要小麥出口國的糧食不安全因素，一些國家在即將到來的冬季限制或阻擋小麥出口，更糟的是，許多關鍵冬小麥產區出現惡劣天氣條件，包括烏克蘭、中東和美國西南部的乾旱。」

Hanley 預計，隨著買家試圖確保供應，今年冬天小麥價格可能會更高。