巴西咖啡豆受寒害衝擊 期貨價格飆7年新高

全球最大咖啡豆生產國巴西在上周經歷嚴重的寒害後，預料未來幾天將持續受寒害影響，導致咖啡豆期貨價格一度上漲 14% 創 7 年新高，延續先前受乾旱影響價格上漲態勢。

資深咖啡市場顧問 Judy Ganes 表示，星巴克與其他連鎖咖啡廳青睞的高檔咖啡豆價格在一周內上漲逾 30% ，最終有可能超過每磅 3 美元，先前價格達到該水準是在 2011 年。

受寒害消息影響，9 月交割的咖啡豆期貨價格一度上漲多達 14% 至每磅 2.152 美元，是 2014 年以來最高水準。不過尾盤漲幅收斂至 10%，報每磅 2.078 美元。

對消費者來說，咖啡豆價格飆升意味著咖啡將變得更加昂貴，隨著經濟重新開放、航運成本上漲、供應鏈中斷，對全球食品通膨的擔憂將開始顯現。

巴西農業區的咖啡樹受先前乾旱影響已元氣大傷，然而接下來在不到一個月的時間內又遭遇兩次寒害，導致咖啡豆價格飆漲。據 Maxar Technologies Inc 預測，本周三至周末，巴西農業區恐持續受寒害影響。

NickJen Capital Management 的 Nick Gentile 表示，為期 4 天的寒害預測讓市場感到恐慌，第二波寒害是前所未見的，因為未曾經歷兩次寒害，所以沒有數據可以比較。

預計到目前為止，損失相當慘重，據 Mercon 報告 7 月 20 日的寒害影響可能使巴西主要咖啡種植區米納斯吉拉斯（Minas Gerai）阿拉比卡咖啡豆產量減少 345 萬袋，去年阿拉比卡咖啡豆總產量為 4,900 萬袋。

上周急凍的低氣溫對咖啡樹幼苗損害慘重，多株幼樹需要修剪或是重新種植，進而影響年產量。

由於其他主要咖啡豆種植區的收成低於預期，寒害損失的部分不太可能抵銷。業組織估計，近年來的低價格阻礙農民擴大種植面積，因此印尼的阿拉比卡咖啡豆產量可能減少 20%，而運費上漲與貨櫃短缺也為不利出口因素。

此外，隨著今年反聖嬰現象氣候將再次出現，過多的降雨恐影響越南的咖啡農作區。

歐洲大宗商品經紀商 Sucden Financial 分析師 Alex Boughton 在一份報告中表示，洲際交易所集團（ICE）將咖啡豆期貨價的原始保證金提高近一倍，以鼓勵交易人回補空單，並支撐價格。

不過卻有另一派看法持相反意見，認為咖啡價格上漲不會持續太久，並表示咖啡批發價格基本上與 1976 年的價格相同。

彭博大宗商品策略分析師 Mike McGlone 認為，咖啡豆期貨是大宗商品缺乏持久通膨力量的典型例子，快速發展的技術正在創造高於需求的供應量，而且是以遠高於人口成長的速度。

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