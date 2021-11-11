通膨蠢動 法人看好高收益債對抗

美國最新公布 10 月 CPI 數據年增率高達 6.2%，改寫 30 年新高，再度引發市場對於通膨的憂慮，但根據投信統計，高收益債市在通膨環境中表現相對突出，且在通膨上升階段，不論是通膨水準高於或低於平均值，歷年的平均報酬都能繳出 2.2% 至 3.2% 的表現。

PGIM 保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，今年第二季以來，隨著基期因素、大宗商品價格飆升以及供應鏈短缺問題，全球主要已開發國家的消費者物價增速驟升，皆已超過各國央行的通膨目標。

即使聯準會與歐洲央行核心官員表示，通膨屬暫時性現象，但英國與加拿大央行已經先行釋出鷹派訊號，表示將進行貨幣政策調整，且不排除未來宣布升息，而紐西蘭則成為已開發國家中首個升息的國家；隨著升息聲浪壟罩，已開發國家公債殖利率出現明顯上揚，也讓債市資產受到影響。

張世民指出，美高收債具有短天期、能參與景氣行情，以及今年低違約率等優勢，美高收信用利差在整體市場氣氛維持較佳的情況下，仍持續收斂，加上息收的累積與保護，抵禦近期美債利率上揚帶來的衝擊。

根據歷史經驗，在通膨走高時期若通膨率高於平均水準，期間美高收報酬率平均仍有 2.2%，若是通膨率低於平均水準，美高收的報酬則可達 3.2%。

張世民指出，美高收益債與美股具有高度連動性，近期美股在強勁的成長帶動下，持續改寫歷史新高，有利於美高收隨美股同步追求成長機會，同時美高收主要報酬來源以債息為主，過去平均約有 5% 至 6% 的票息，面對市場波動時，債息能發揮保護優勢，兼顧資產成長與收益。

柏瑞投信表示，美國經濟持續穩健復甦、聯準會維持鴿式退場論調、加上美企業財報亮眼、能源價格維持高檔，在市場資金持續豐沛支撐下，有利於全球高收益債券市場的後續表現。

但是回顧過往通膨預期升幅較大時期，全球高收益債仍可繳出正報酬，面對經濟向好但震盪加大的市場，可利用波動度遠低美股、並與經濟相關性高、且以累積息收為主的全球高收益債，持續參與經濟復甦、同時降低市場波動的影響。

柏瑞全球策略高收益債券基金經理人劉文茵表示，美國高收益發債企業財報亮眼，違約率不但持續下探、企業升評比率創高後亦維持於高檔。此外，美國高收益初級債市的熱絡並未影響價格，顯示市場追逐收益需求動能旺盛，資金活絡有助企業營運的正向循環、支撐高收益債市有機會再持續走升。