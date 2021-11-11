〈台幣〉美通膨升溫帶動美元強升 匯價貶5.5分收27.84元

美國 10 月通膨數據升溫，再度掀起提前升息的預期，帶動美元強勢反彈，新台幣兌美元匯率今 (11) 日直接貶破 27.8 元關卡，最低來到 27.849 元，不過，外資匯出力道不大，終場收在 27.84 元，貶值 5.5 分，台北及元太兩市成交值合計 11.175 億美元，台幣及韓元在亞幣中相對有撐。

新台幣兌美元匯率從 1 個多月高點回落後，今天以 27.825 元貶值開盤，隨即一路走弱，最低來到 27.849 元，貶值 6.4 分，外資有買有賣、偏匯出多一些，部分出口商也進場，使得貶幅未進一步擴大。

新台幣兌美元終場貶值 5.5 分，以 27.84 元作收，連二貶，台北外匯市場成交值 7.44 億美元，元太外匯市場成交值縮至 3.735 億美元。

台股今天也承壓，台積電、聯電等主要電子權值股無力撐盤，貨櫃三雄盤中急殺，終場指數震盪下挫逾百點，收在 17452 點，三大法人同站賣方，其中外資賣超約 70 億元。

美國 10 月 CPI 年增 6.2%，超過分析師預期的 5.8%，較 9 月加速上揚，儘管 Fed 已宣布 11 月中旬開始縮減購債，但通膨一路飆升，可能迫使 Fed 提前升息步調。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數大漲 0.97%，歐元驟貶 0.93%，日圓狂貶 0.87%，新加坡幣也貶值 0.62%，人民幣與新台幣均貶 0.2%，韓元則逆勢升值 0.01%，表現有撐。