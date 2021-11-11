〈焦點股〉搶搭台積電設廠順風車 帆宣攜華景電噴漲

台積電拍板日本、高雄設廠，相關設備廠營運可望大進補，高科技廠務及製程系統業者帆宣 (6196-TW) 今 (11) 日在大量買盤湧入下，股價叩關漲停板，達 138 元，改寫新高，帆宣轉投資華景電 (6788-TW) 也大漲逾半根停板，京鼎 (3413-TW)、漢唐 (2404-TW)、弘塑 (3131-TW)、亞翔 (6139-TW) 等供應鏈均獲資金點火。

受惠半導體大廠積極擴產，帆宣前三季稅後純益 10.55 億元，年增 48.7%，創歷史新高，每股純益 5.63 元，已超越去年全年的 4.88 元水準。此外，帆宣 10 月營收首度衝破 30 億元大關，月增 8.9%，年增 49.6%，同創新高。帆宣表示，目前在手訂單金額高，訂單能見度至少到 2022 年底，可望帶動明年營運持續成長。

帆宣今天獲得買盤青睞，股價直奔漲停板，達 138 元，突破前波的歷史新高紀錄，午盤量能已達 1.8 萬張；華景電午盤漲勢逐漸放大，一度勁揚 8%，最高來到 265 元，平先前創下的掛牌新高價。

華景電為帆宣轉投資、持股比約 2%，主要從事晶圓製程 AMC 防治設備，隨著大客戶台積電積極擴產，並持續往先前製程推進，訂單能見度高。

台積電將投資高雄，設立 7 奈米及 28 奈米製程的 12 吋晶圓廠，預計明年動工，市場預期可望再掀起一波追單效應，台灣後段設備、廠務工程、晶圓製造、自動化、封裝設備等廠商後市營運可期。相關供應鏈包括京鼎、漢唐、辛耘、弘塑、亞翔、信紘科等，今天也都吸引買盤進駐，漲勢表現不俗。