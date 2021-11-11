Rivian預購訂單全數消化要2年 供應鏈跟著吃肉喝湯

美國電動車新創 Rivian(RIVN-US) 掛牌，在亞馬遜大單加持下，公司預估到 2023 年底前將預購訂單 5.54 萬輛全數消化，相關供應鏈如貿聯 - KY(3665-TW)、致伸 (4915-TW) 等可望因此受惠。

貿聯是 Rivian 車用電池管理系統 (BMS) 線束主要供應商，公司一向不評論單一客戶，但仍看好美系電動車新創客戶相繼量產交貨下，將成為繼特斯拉後，車用及整體營運新一波成長動能。

致伸則是供應 Rivian 先進駕駛輔助助系統 (ADAS)，法人看好，隨客戶年底開始交車，可望帶動致伸明年車用等新事業營收翻倍成長，金額估將突破百億元，佔有一定的營收規模。

Rivian 訂單動能強勁，除了大股東之一的亞馬遜釋出 10 萬輛的電動貨車訂單外，預購訂單也相當熱絡，而汽車大廠福特也戰略投資 Rivian，凸顯產品受到市場肯定。

Rivian 目前位在伊利諾州工廠，每年可生產多達 15 萬輛汽車，包含 6.5 萬輛 R1T 電動皮卡與休旅車 (SUV)，8.5 萬輛則是 RCV 商用貨車；而預計到 2023 年，年產量將擴大至 20 萬輛。

Rivian 掛牌大漲 5 成，市值一度衝破千億美元，超越福特、通用等汽車大廠，收盤上漲 29.1% 至美股 100.73 元、盤後續揚逾 5%。