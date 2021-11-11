〈台股盤中〉權值雙王跌勢收斂 指數力守五日線

美股四大指數周三全面下挫，台股今 (11) 日早盤也開低，重挫近 160 點，不過隨著低接買盤進場，權值雙王台積電、聯發科跌勢明顯收斂，指數跌幅收斂至百點內，也站回 17500 點與五日線大關，預估成交量 3600 億元，與昨日相近。

權值股今日走勢分歧，台積電下跌逾 1%，失守五日線，鴻海也跌破月線，聯發科則黑翻紅，表現相對強勢，其餘如台塑四寶、台達電、聯電也進入修正，壓抑大盤走勢。

觀察資金流向，電子由於台積電下挫，人氣渙散，成交比重僅 60%，航運則達 18%，鋼鐵、化學生技與醫療各約 5%，以漲幅來看，鋼鐵類股表現最強勢，強漲逾 4%，漲幅冠居所有類股。

盤面焦點方面，華航、長榮航受惠空運旺季到來，以及海運轉空運的轉單效益，今日持續獲資金青睞，雙雙大漲逾半根漲停板，分別位居台股成交金額第三大、第四大個股。

另外，儘管大型權值電子股休息，中小型 IC 設計活蹦亂跳，威盛延續近日強勢格局，股價衝破百元大關，更創下 19 年半新高，晶焱也亮燈漲停，續創新高價，其餘如偉詮電、創惟、愛普 * 也在盤上表現。

展望後市，法人認為，台股萬七支撐力道強，加上外資歸隊，量能逐步增溫，指數仍有機會再度向上，不過，隨著通膨疑慮逐漸升溫，短期仍不宜追高，可擇第三季財報表現優異個股進行布局。