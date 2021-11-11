大立光創辦人林耀英也曾任職過 保勝光學明登興櫃

光學元件廠保勝光學 (6517-TE) 將在明 (12) 日登錄興櫃交易，參考價每股 17.5 元，保勝光學自結前三季稅後純益 2385 萬元，每股純益為 0.85 元。

保勝光學目前股本約 2.8 億元，成立於 1970 年，為台灣第一家光學製造公司，承襲美、日、德三大光學產業國家的技術，大立光 (3008-TW) 創辦人林耀英也曾在此就職。

保勝光學專精高附加價值的玻璃鏡片及鏡頭利基型市場，產品應用領域包含電影院用專業投影鏡頭、天文及航太光學、運動光學、自動檢測設備 (AOI) 檢測設備、半導體設備、醫療設備等。

保勝光學 2020 年營收 4.6 億元，毛利率 24.03%，稅後純益 3649 萬元，每股純益為 1.3 元；2021 年前 9 月營收為 3.08 億元，毛利率 22.79%，稅後純益為 2385 萬元，每股純益為 0.85 元。

保勝光學聚焦高階客製化、高值化精密光學鏡頭市場需求，主要競爭優勢在於擁有提供客戶整體解決方案的能力，同時具備自主研發設計、製造、測試、彈性製造能力。

隨著歐美地區疫情逐漸穩定，電影院陸續開放，民眾恢復正常從事戶外休閒活動，帶動投影機、狙擊鏡、瞄準器及望遠鏡銷量回溫。保勝光學也看好受疫情衝擊，促使企業加速轉型，自動檢測設備及半導體設備對高階鏡頭需求釋出，有望帶動 2022 年成長。