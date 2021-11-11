中國電商巨頭京東將擴大海外業務投資 越南、歐洲成新目標

京東 (JD-US) 最近不只身處雙十一購物旺季血拚戰， CNBC 周三 (10 日) 報導，這個中國電商巨頭正計劃拓展海外業務並擴大投資，希望吸引國際消費者，與阿里巴巴、亞馬遜較勁。

與強勁競爭對手阿里巴巴相比，京東在發展海外業務方面侵略性較弱，不過，兩家中國電商巨頭拓展國際市場，可能會挑戰亞馬遜目前全球電商主導地位。

CNBC 報導，京東在未來幾年裡將增加中國倉儲、物流和供應鏈的戰略投資，並正在進一步分析越南和歐洲，作為潛在的擴張地點。

京東的國際擴張迄今主要集中在投資和合資企業，該公司於 2017 年與泰國零售商中央集團成立合資公司，2018 年在泰國推出電商平台，2019 年京東也成為越南電商 Tiki 的最大股東。

京東還為國際消費者提供 Joybuy 服務，與阿里巴巴的全球速賣通競爭。京東表示，京東的物流部門一直帶領國際業務擴張，這與其他公司不同，京東提供整合、閉環式服務，使海外市場表現良好。

本周正是中國電商盛事「光棍節」的消費旺季，光棍節的銷售比美國黑色星期五、網路星期一加起來還多，電商業者這一天銷售額往往達到數十億美元。

由於今年中國政府推動「共同富裕」，中國光棍節與過去的氣氛迥異，阿里巴巴和京東今年都專注於永續發展和包容性理念，放棄往年的大折扣和大推銷。

中國政府今年在多個領域祭出監管錯失，包括科技業反壟斷和數據保護，新規定令市場措手不及，導致中國科技業過去一年裡損失數十億美元。

今年 4 月阿里巴巴遭罰款 28 億美元，而京東則未受到如此嚴厲處罰。

京東表示，歡迎中國政府推出新法規，認為這些規定對電商市場有正向的效果，有助於限制公司行為，使消費者能夠獲得更好的服務，並創造更公平的競爭環境。