中國快遞新老大！極兔吃下百世業務 規模將超越順豐、京東

東南亞快遞物流巨頭極兔速遞 (J&T Express) 以人民幣 68 億元收購中國同業百世集團的中國快遞業務，交易完成後，極兔速遞日快遞單將達 6000 萬，一舉超越順豐、京東物流，成為中國快遞業的新龍頭。

阿里巴巴持股達 33%、在美上市的百世集團，苦於面對市場競爭愈加激烈，且集團虧損面不斷擴大，年初就傳出有意出售的消息，百世集團董事長周韶寧表示，透過這次交易能使公司更專注在供應鏈的物流解決方案。

而 2015 年成立的極兔速遞，總部位於印尼，公司由大陸手機製造商 OPPO 高管李杰，以及 OPPO 創辦人之一的陳明永共同創建。2019 年，極兔透過收購上海龍邦快遞獲得中國的快遞經營資格，並於 2020 年 3 月正式進入中國市場，隨後以比申通、中通、圓通、百世、韻達更便宜的價格，在短短 1 年半時間便拿下中國快遞市場 8% 的市占率。

根據 2020 年的統計，極兔已成為印尼第四大快遞物流企業和第八大獨角獸企業。

陸媒報導，根據業界數據顯示，百世快遞的日快遞單約 4000 萬，極兔目前日快遞單近 2000 萬，收購完成後，極兔日快遞單可望達 6000 萬，徹底超越順豐、京東物流、四通一達。

極兔僅進軍中國 19 個月，就強勢問鼎中國快遞新老大，靠的就是低價戰略，透過「直營＋加盟」的模式，促使業務量迅速增長。2020 年「雙 11」前夕，極兔因採取激進的價格策略，一度遭到「四通一達」集體封殺。

此次極兔收購百世中國快遞業務，市占率必然上升，可能影響快遞業市場格局。