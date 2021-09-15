風電供應鏈推動平台啟用 沃旭釋出逾億元採購合約

「風電供應鏈推動平台」正式啟用，離岸風電開發商沃旭能源 (Ørsted) 今 (15) 日率先刊登 10 項採購合約需求，總金額超過新台幣 1 億元，採購項目橫跨風場建置及完工後的運維階段。

沃旭能源此次刊登的採購合約包含專業技師簽證、雙都卜勒雷達站頻率監測服務、運維中心物業管理、國際風能組織訓練服務、水下基礎轉接段專製鎖扣等。

採購項目橫跨風場建置及完工後的運維階段，尋求在地優秀供應商，加入 900 MW 大彰化東南及西南第一階段離岸風場建置工程，及 2022 年起為沃旭位於台中港的運維中心提供相關服務。

沃旭能源在台灣持續推動離岸風電產業在地化，並希望協助本地中小企業廠商成功跨足離岸風電產業，因此比照丹麥 Anholt 風場模式，由沃旭發起並全額贊助，建置完成「風電供應鏈推動平台」後，於今年 8 月正式移交金屬中心營運，未來將串聯風電產業供應端及需求端。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭攜手本地廠商參與 900 MW 大彰化東南及西南第一階段離岸風場，多項建造工程服務及組件等都由本地供應商提供。在風場建置完成後，進入超過 25 年運維階段，將會需要與風場直接相關的專業產品和運維服務。

未來待離岸風場進入運維階段，需要各式各樣物資供給與服務項目，形成運維產業鏈，例如工程諮詢和認證、安全設備採購，另外也有餐飲、飯店住宿、物業管理、衛生清潔、交通等需求，在地不同產業的中小企業，都有機會透過平台，成為離岸風電供應鏈的一員。