原料成本飆升 研調：明年恐逾半大型太陽能電場計畫延後或取消

能源諮詢機構 Rystad Energy 周二 (26 日) 表示，受到關鍵原料上漲、供應鏈瓶頸影響，太陽能成本正在竄升，明年恐有過半的大型太陽能電場建置計畫延後甚至取消。

Rystad 表示，明年所有 90 GW 新大型太陽能電廠計畫中，有 56% 因為高昂的建置成本，面臨延宕或取消的風險。成本飆升意味著太陽能開發商可能會嘗試價格更高的購電協議，或自行承擔成本，但這將導致獲利承受壓力。

該機構表示，去年太陽能零件成本每峰瓦 (Wp) 僅不到 0.2 美元，然而今年下半年已達到 0.26 美元至 0.28 美元。

這波成本飆升來自於關鍵原料多晶矽價格飆漲，Rystad 表示，去年 7 月以來，多晶矽價格飆漲 300%。不過，IHS Markit 估計去年 10 月至今，多晶矽漲幅超過 200% 。

除了多晶矽以外，太陽能其他零件，包括銀、銅、鋁和玻璃成本也在增加。全球經濟重啟使原材料需求激增，但由於供給仍趨緊，刺激價格上漲。

Rystad 資深再生能源分析師 David Dixon 表示，太陽能業正面臨嚴峻的挑戰，預計此現況不會在未來 12 個月緩解，這意味著開發商、承銷商將不得不決定是否降低獲利、延後計畫或提高購電價格。

Rystad 表示，這些太陽能發電計畫最終是延後或取消，還有待觀察。此外，航運運價上漲和港口堵塞也產生重大影響，運輸成本自 2019 年 9 月至今已上漲近 500%。

製作太陽能模組、運輸成本是太陽能電場計畫中最大成本，通常佔總資本支出的 25% 到 30% 之間。

Rystad 表示，運輸成本上揚使發電均化成本 (LCoE) 提高 10% 至 15%，對於 2022 年大部分計畫而言，這是一個重大的成本壓力。LCoE 主要用於衡量能源發電所需的平均成本。