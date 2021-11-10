高市府：高煉廠明年中交地給台積電設廠 水電供應無虞

台積電 (2330-TW) 確定投資高雄，將設立生產 7、28 奈米製程晶圓廠，高雄市長陳其邁今 (10) 日指出，市府在高煉廠設置前進指揮所，每天緊盯汙染整治狀況，希望將期程從 17 年縮短至 2 年半，預計明年中交地給台積電建廠，按照計畫進行，並強調水、電供應無虞，歡迎設備、零組件廠進駐高雄。

中油高雄煉油廠 (五輕舊址) 土壤及地下水污染十分嚴重，原先評估要花 17 年時間整治，今年 5 月，市府工務局與中油簽訂改善工作契約書，整治範圍 169.47 公頃，核定經費 268.63 億元，市府預計第一階段明年 2 月完成現地土壤整治、11 月完成地下水整治，第二階段整治區預計 2023 年完成。

外界關注汙染整治進度，陳其邁表示，高煉廠有設置一個前進指揮所，處長、副處長每天進駐現場觀察整治狀況，目前進度有稍微超前，他自己也每天看報表掌握進度，市府預計明年中可以交地給台積電，一切都按照計畫進行。

陳其邁保證，高雄電力供應充裕無虞，未來 5 年內搭配能源轉型，發展綠電約可再增加 1G 電力。用水方面，包括伏流水、62 個深井備用水源等，多元開發水資源政策已經奏效，因此，在全台灣缺水期間，高雄並無受到限水影響，也是第一個翻轉水情的城市。

陳其邁指出，經由高煉廠廠區、楠梓原有封測大廠，到橋科、路科、南科等，將形成半導體 S 廊帶，除了歡迎台積電來高雄設廠外，也希望材料、零組件及設備廠商等投資高雄，市府會全力提供協助，打造高雄成為全球最完整的半導體產業聚落。

