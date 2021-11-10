亞太電培育4家新創應用落地 並開始貢獻營收

亞太電 (3682-TW) 執行的 5G 創育加速器計畫，今 (10) 日舉辦 Demo Day，網路技術中心資深協理楊騰達表示，5G 發展至今專網成為重要領域，透過 5G 加速器培育新創團隊，在專網進行測試，除了尋找出新商機外，目前已有 4 家新創公司帶來營收貢獻。

楊騰達坦言，目前 5G 應用仍以 AR、VR 為主，而在疫情驅動下，醫療、教育市場逐漸接受遠端互動模式，也帶動專網成為 5G 重要發展，不過專網場域門檻高，多為客製化品項，因此需要有更完整的新創應用、解決方案。

亞太電近三年推動 5G 創育加速器計畫，已培育出 51 家新創團隊，其中 4 家新創公司已成為亞太電合作夥伴，包含 AI 科技健身教練服務的您好健康、AI 智慧穿戴微健檢裝置奇翼醫電，且已在通路上架、攜手碼卡實境在松山文創園區導入 5G 虛擬園區、AR 解謎包，以及與拿拿科技合作，在高雄展覽館進行 OMO 虛實智慧行銷服務的場域驗證。

亞太電表示，新創團隊的應用，經市場驗證且具備商業模式，公司則提供資金投資、市場通路、POC 合作機會等，同時扮演整合角色，將新創團隊與產業上下游連結，進行垂直應用整合。

亞太電指出，旗下培育的新創團隊中，已有超過 50% 團隊開始獲利，其中您好健康的 Move V AI 科技健身教練服務，更於居家防疫期間，連續兩個月營收突破百萬元。