〈稅收統計〉10月證交稅收169億元 年增逾7成連25個月正成長

財政部今 (10) 日公布 10 月稅收統計，其中與台股相關的證交稅，單月實徵淨額仍有 169 億元入帳，較去年同期增加 71.1%，連續 25 個月正成長；累計前 10 月稅收共 2300 億元、較去年同期增加 96.7%。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，10 月與前 10 月上市櫃平均每日成交量分別有 3640 億元、4710 億元，分別較去年同期增加 76.3%、1.1 倍，在成交量增加的挹注下，帶動 10 月證交稅與前 10 月證交稅仍較去年同期增加。

陳玉豐指出，前 10 月證交稅跟每日的平均成交值雙雙創新高，累計前 10 月證交稅收占整體預算數達 1.92 倍。

值得注意的是，證交稅已連續 25 個月正成長，創下史上最長成長紀錄，但已連三個月逐月向下滑落。陳玉豐說，今年 7 月證交稅來到歷史高點，10 月證交稅相較 7 月高點已大減 50.5%，和 9 月相比減少 5.3%，減幅明顯趨緩。

觀察各類股交易量，航運今年初在塞港與報價等因素拉抬下，4 月交易量占整體交易量比重超過 1 成，5 月攀升到 2 成，6、7 月期間成交量占比更進一步衝高到 3 成，到了 8 月回降至 2 成，9 月交易量占比更續降到 15%。