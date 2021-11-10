〈成電論壇〉台積電：未來十年台灣半導體業都將非常樂觀

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 資深副總經理秦永沛今 (10) 日表示，許多國家希望建立在地半導體供應鏈，但半導體是資金、技術與人力密集產業，台灣過去 30 幾年來，建立非常完整的生態環境與產業鏈，擁有優勢，至少未來十年，對台灣半導體產業都樂觀看待。

成大今日舉辦首屆「成大電機論壇」，秦永沛以「半導體產業的趨勢與創新為題」演講，秦永沛指出，創辦人張忠謀 2 年前曾說過，台積電將成為地緣政治的兵家必爭之地，當時大家對這個說法，感受並沒有那麼深刻。

不過，秦永沛說，現在隨著半導體供應成為許多國家安全的一部分，許多國家均希望建立在地化供應鏈，但這並非那麼容易。

秦永沛表示，半導體產業是資金密集、技術密集、人力密集產業，富裕國家能解決資金密集問題，但人力、技術密集，需要一段時間培養，且更重要的是生態環境跟產業鏈。

秦永沛強調，台灣過去 30 幾年來，建立非常完整的生態環境與產業鏈，但佈建這些生態環境跟產業鏈需要花的時間更多。

秦永沛並指出，2000 至 2015 年半導體產業產值 CAGR 約 2.9%，2015 至 2020 達 6.9%，半導體產業未來將加速成長，2020 至 2025 年預估達 10.6%。