〈致新法說〉Q4營收估季減4-11% 明年持續供不應求

電源管理晶片廠致新 (8081-TW) 今 (10) 日召開法說會，總經理吳錦川表示，第四季由於電視、Chromebook 需求趨緩，營收估較上季下滑，明年儘管已爭取到更多產能，但仍無法完全滿足客戶訂單，明年供不應求情況將延續。

法人估，致新第四季營收 22.5-24.3 億元，季減 4-11%，年增 12-21%，毛利率 48-52%，營益率 28-32%，雙律均維持高檔。

吳錦川指出，儘管部分需求疲軟，但客戶因擔憂後續缺料，也不願砍單，預期第四季僅是長短料造成的短期庫存修正，與過往季節性修正有所不同，預計此情況最晚延續至明年首季。

細分各產品線，吳錦川認為，電視面板近期拉貨力道趨緩，但隨著電視面板價格跌勢加速，看好消費者有機會重啟採購動能，屆時需求就會反彈，也有助致新出貨。

螢幕顯示器、筆電面板需求相對平穩，尤其在商務型筆電領域，需求仍相當強勁。

針對 Chromebook 近期銷量不斷下滑，吳錦川強調，往年 Chromebook 上、下半年需求約 2 比 1，去年隨著疫情爆發，全年需求超預期，今年僅是恢復至往年水準。

展望 2022 年，吳錦川表示，供給方面，明年晶圓代工產能仍不會顯著增加，需求包括雲端、5G、AI、電動車應用不斷擴張，整體需求仍會再多於今年，且 PC 若撇除 Chromebook 外，筆電與桌機仍有機會持平或小增，電視、Chromebook 則是持平或小跌。