〈華碩法說〉Q4料況逐步改善筆電出貨看增5% 營收站穩1300億元

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (10) 日表示，供應鏈缺料狀況逐步改善，估第四季缺口將收斂至 2 成以下，筆電需求則仍強勁，預期本季筆電出貨將續揚 5%、年增 20-30%，零組件與周邊產品也可擺脫季節性因素，出貨估持平上季，法人看好，華碩第四季品牌營收將續站穩 1300 億元，維持高檔。

華碩共同執行長胡書賓表示，依目前供需來看，第四季、明年首季產業仍供不應求，個人電腦市場需求維持正向，通路庫存水位也逐步恢復，從上季仍有 5 成缺口待補，本季可望收斂至 3 成，而依在手訂單評估，華碩仍有 2-3 成訂單無法滿足，預期將遞延至明年首季出貨。

胡書賓也補充，雖然全球通路庫存逐步改善，但美國市場通路庫存卻有下滑趨勢，除因近期塞港、碼頭工人短缺外，美國境內陸運卡車工人也缺工，導致產品出貨遞延，10 月營收下滑就反映相關缺工影響。

面對缺料議題，胡書賓表示，筆電等系統產品只要缺一個料件就無法出貨，預期缺料狀況短期仍無法完全解決，他更舉例一家美系 IDM 大廠，因同時供應全球車用、物聯網、個人電腦等需求，過去一年來產能皆維持緊俏，預期明年第四季新產能開出前，供應狀況改善程度有限。

至於華碩能否轉嫁相關成本，胡書賓指出，面對各類 IC 漲價，第二季、第三季就已與客戶溝通，下半年產品將適度轉嫁，同時本季、明年首季進入產品轉換週期，將藉由新 CPU 平台、Win11 等，提升規格同時適度反映上游材料成本。

華碩今也公告將捐贈慈濟基金會 2 億元，用於資助購買疫苗，也是繼台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、台泥 (1101-TW)、仁寶 (2324-TW) 等大廠後，再一家企業贊助疫苗購買行列。