電源管理晶片景氣旺 致新、虹冠電董總砸千萬元加碼自家股票

隨著電源管理晶片成為各類應用的關鍵零組件，加上高值化發展、漲價效應，致新 (8081-TW)、虹冠電 (3257-TW) 近期獲利顯著成長，兩家董總級高層也看好自家後市，近 3 個月內雙雙斥資近千萬元加碼自家股票，致新總經理吳錦川加碼金額更突破 2000 萬元，以行動支持自家營運。

吳錦川除了是當選此屆董事以來首次增加持股，更已連 2 月加碼，4、5 月分別加碼 80 張、18 張，若以每月均價推算，加碼金額高達 2117 萬元，總持股張數也攀升至 795 張。

虹冠電董事長蔡高忠同樣看好自家後市，不論實際持股張數、加碼幅度皆逐月成長，從 2 月的 1442 張，增加至 5 月的 1560 張，三個月內加碼張數達 118 張，若以每月均價推算，加碼金額也達 930 萬元。

致新、虹冠電今年第一季均繳出三率三升的成績單，其中，致新受惠遠距互動商機大增，也因競爭對手將資源轉往高階伺服器領域發展，市占率節節攀升，營收、獲利雙雙創下歷史新高，每股稅後純益 4.66 元，單季就賺近半股本。

虹冠電則是自現任董座蔡高忠上任後，營運績效顯著改善，也進軍伺服器及 100W 以下的遊戲機、電視等領域，儘管第一季營收較上季下滑，但隨著產品組合大幅優化，毛利率、營益率分別衝上 52.4%、31.35%，分別創下近 5 年、近 7 年的新高。

展望電源管理晶片後市，聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介指出，在全球各類電子產品需求提升，但產能有限的環境下，電源管理晶片已成為另一個關鍵零組件，並穩健成長。

業者也普遍認為，下半年迎來傳統旺季，以及客戶為籌備明年庫存，今年整體需求將維持高檔，且因 8 吋晶圓產能開出相當有限，供不應求情況短期難趨緩，加上晶圓代工廠將再度調漲價格，相關業者獲利可望持續創高。

值得注意的是，相較於國內電源管理晶片高層紛紛加碼自家股票，股王矽力 - KY(6415-TW) 總經理游步東則在 5 月出脫 21 張持股，以當月均價 3081 元計算，變現約 6470 萬元。