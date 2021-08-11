〈致新法說〉上半年獲利年增97% 大賺超過一股本創新高

電源管理晶片廠致新 (8081-TW) 今 (11) 日召開法說會，並公布財報，第二季受惠面板、筆電、電視、馬達驅動 IC 四大業務同步成長，加上產品組合優化與漲價效應，營運三率三升，上半年稅後純益 9.23 億元，年增 97.22%，每股稅後純益 10.77 元，超越去年前三季總和 8.84 元。

致新第二季營收 23.8 億元，季增 8.97%，年增 38.45%，毛利率 48%，季增 6 個百分點，年增 11 個百分點，營益率 30%，季增 6 個百分點，年增 13 個百分點，稅後純益 5.24 億元，季增 31.33%，年增 124%，每股稅後純益 6.11 元。

致新上半年營收 45.65 億元，年增 36.64%，毛利率 44.84%，年增 7.43 個百分點，營益率 26.81%，年增 9.75 個百分點，稅後純益 9.23 億元，年增 97.22%，每股稅後純益 10.77 元。

致新第二季產品應用以面板為主，營收比重約 41%、筆電約 26%、電視約 13%，此次也首度將馬達驅動 IC 產品獨立出來、達 5%、代理商銷售約 3%、其他則 6%、類比科 (3438-TW) 則占 6%。