撰文者 - DECO 雜誌

攝影者 - Milena Villalba

資料暨圖片提供 - miniArquitectura、Martin&Accino Arquitectos

SPAIN

傳統與現代的自然對話

Traditional House in Valencia

「Traditional House in Valencia」是西班牙瓦倫西亞傳統屋宅的修復與擴建項目。miniArquitectura 與 Martin&Accino Arquitectos 的兩位設計師深入研究並在尊重原屋宅的歷史背景與建築結構的前提之下，保留了兩個帶承重牆的隔間，擴建了另外兩個空間，以及修復了一個附帶天井的室內庭院，並堅持儘量保留拆除舊建築時所留下的建材加之再生利用，讓一個即將廢棄的傳統屋宅煥然一新，同時注入了現代風格的明亮與溫暖。

保留建築原始細節優化雕琢

miniArquitectura 的主設計師 Yoana 表示：「我們以非常細膩的設計手法執行了這個設計項目。為了尊重並突顯出這棟傳統瓦倫西亞屋宅的特質，設計團隊重整了整個建築的縱軸線動向並且引入大量的自然光線，藉由明亮的光源調和，掃除原本舊建築沉舊陰暗的印象。無論是雙層挑高或是同一平層，在屋宅縱軸線重新修正之後，不同的空間彼此串聯，並以直接或間接的方式連接起戶外的美麗庭院景觀。」

雙層挑高以及建築中央的天井開口互相交叉作用，讓室內跟戶外的空氣與溫度能夠自然地流通，以最少的能源需求就能讓屋內的環境達到極大的舒適度。設計團隊的另一個設計重點就是修復並再生利用原本建築中就存在的材質，將之整合到設計之中並引入新的自然元素，創造出一個和諧的關係，並充分玩轉運用木造元素中的經典線條，為整個室內空間賦予溫暖平和的場域氛圍。

賦與傳統建材展新風貌

「我們保留了原本的磚牆以及石頭立柱，並以刻意外露的方式呈現，希望看到的人能夠跟我們一樣，感受到這些舊時代建材的魅力與迷人之處，這是一種浪漫主義的情懷，我們從中汲取靈感，並積極尋求這些高品質材料再利用的可能性，這些材料大多是本地出產或製造的，例如最重要的石頭、陶瓷、鐵跟木材… 等，在拆除非必要建築時經過篩選並予以保留的建材，不論條件、品質與特性皆不斷贏得我們的青睞，所以我們決定繼續使用，於是欄杆和結構牆中的鐵、外牆飾面的石灰砂漿、磁磚、地板的黏土、屋頂的松木板桁樑，皆在經過整理修復之後以嶄新的樣貌與後來增添的現代元素結合。」Yoana 深入說明道。

原本的走道被拆除，整平地面之後安裝了地暖設施，走道經過打磨與拋光之後連接了房屋中各個主要空間；牆面與立柱的實心磚結構也經過加強增加厚實度與承重力度，其餘新增的牆面以白色為色調主軸，低調地烘托舊屋宅遺留下來的舊建築特徵，擴建的兩個空間同樣也是以白色為主體，並加入現代風格簡約俐落的線條，完美的融合並建構出一個舒適溫潤的居家空間。







來源：《DECO TV》11 月

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