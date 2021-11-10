【富蘭克林】美國景氣持續擴張，多元佈局掌握旺季行情

聯準會宣布 11 月起每月將縮減 150 億美元購債規模，但鮑爾主席重申不急於升息，加上十月服務業採購經理人指數、非農就業報告等數據強勁，激勵美股四大指數屢創新高。根據富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資團隊追蹤涵蓋消費面、企業活動及金融面共 12 項指標所編纂的衰退風險儀表板顯示，十月底 11 項指標均位於綠燈或擴張區間，僅有一項薪資增長指標因工資增長加快而由綠燈變成黃燈的謹慎訊號，整體儀表板訊號顯示美國經濟基本面穩健，預期隨著招聘重新加速，2022 年薪資增長可能出現放緩，有機會重回綠燈。富蘭克林證券投顧表示，美股屢創新高後震盪難免、引發投資人評估是否要獲利了結疑慮。根據凱利投資統計 1950 年以來美股月度表現，11~12 月美股季節性表現突出，尤其在 1~10 月亮麗漲勢之後，11~12 月合計平均漲幅達 5%、收紅機率達 92%。著眼美國經濟基本面強健，甫通過的基礎建設法案有助提升生產力，美股將持續扮演多頭主流，建議首選創新科技成長股搭配中小型價值循環股，穩健者可透過產業多元布局的美國平衡型基金介入。

凱利投資衰退風險儀表板：11 項指標為擴張區、薪資增長出現謹慎訊號

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲認為，儘管市場擔憂停滯性通膨 (stagflation) 及大離職潮的風險，但我們認為目前與 1970 年代的停滯性通膨截然不同，儘管短期通膨升高，但實質經濟增長強勁且勞動市場健康，雖然通膨壓力可能難在短期消退，但一些壓力如供應鏈瓶頸可能會達到頂峰。

傑佛瑞．修茲指出，JOLTS 數據顯示八月份美國離職人數創歷史新高、約 430 萬人，但招聘及釋出的工作崗位高達 630 萬，招聘人數比離職人數多出 2 百萬，因此我們並不認同大離職潮的說法。目前可能正在發生的情境是勞動力市場流動率升高，許多人因追求更高工資而離職，雖然這可能對企業獲利產生影響，但也是經濟健康的表徵。十月非農就業報告顯示招聘重新加速、近周持續申請失業救濟金人數下降，均顯示有越來越多失業者可能正在尋找工作。此外，史坦普 500 企業目前已公布的第三季財報穩健，企業利潤率擴大，營收年增 15% 顯示需求依然強勁，正面看待美股後市展望。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克指出，企業獲利與現金流提升下，許多大企業已準備在未來幾年提供股東更高的股利，我們在金融、公用事業及健康醫療等產業找到提供具吸引力的股利，並且股利有持續成長機會的標的。此外，隨著美股大盤指數屢創新高，現階段須格外強調精選持股，看好公用事業及健康醫療產業蘊藏許多評價面便宜的機會，並透過精選持債的配置來防範股市波動，爭取收益及資本利得空間。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，科技產業得益於先進的生產力、輕資產的營運模式且擁有產品定價權，能夠更好地應對通膨的影響。目前正處於消費者體驗科技主導的新零售模式和企業數位化轉型的開端，可以預見在未來幾年，科技產業將有大量潛在的投資機會。現階段聚焦雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G 六大主軸，掌握數位轉型商機。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆 ‧ 史多佛認為，看好基礎建設支出增加可望支持今明兩年經濟進一步擴張，輔以聯準會主席鮑爾清楚表明將對升息抱持耐心來支持經濟復甦，我們持續看好美國小型及微型股票的表現空間，基金精選低股價營收比及股價淨值比，而且經理團隊判斷有成長觸媒的公司進行投資。

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