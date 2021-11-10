智易訂單強直達明年底 營收獲利雙位數成長 EPS坐九望十

仁寶集團旗下網通廠智易 (3596-TW) 總經理曾釗鵬今 (10) 日表示，第四季估持平，現在看明年非常樂觀，訂單可看到明年底，且沒有重複下單的疑慮，營運將逐季走揚，全年營收將雙位數成長，獲利增幅將更大；法人看好，智易明年營收將突破 400 億元，每股純益將坐 9 望 10。

智易第三季每股純益 2.35 元，較第二季回升、前三季每股純益 6.4 元，也優於去年同期的 5.8 元；10 月營收 33.31 億元，持平上月及去年同期，累計前 10 月營收 319.86 億元，年增 14.4%。

曾釗鵬認為，近 2 年因為疫情，WFH 等居家生活，帶動網路使用頻率大增，疫情雖然逐漸舒緩，但網路已成民生必需品，過往有線網路拉不到、傳遞不到的地方，都用 5G、Wi-Fi 等無線技術補強，很多產品搭載聯網功能也成圍標配，市場需求看起來非常樂觀。

缺料議題上，曾釗鵬表示，目前晶片交期還是維持 50 周以上，雖然沒有明顯下滑，但也沒有看到再拉長，雖然晶片價格在中秋節後有漲價，但也有跟客戶協調漲價、優化產品組合藉此轉嫁成本，預計毛利率走勢將逐漸回升。

各應用來看，曾釗鵬表示，5G FWA(固定無線存取網路) 明年將爆發式成長，可能有倍數幅度，今年 5G FWA 營收占比低個位數，明年就將跳增至 1 成以上。

另外，Wi-Fi 6 的滲透率也持續提升，曾釗鵬表示，Wi-Fi 6 在公司出貨的 Wi-Fi 產品中比中已經超過一半；Wi-Fi 6e 也看到在歐、美需求逐漸起來，明年會看到比較大量的出貨。

車用產品方面，曾釗鵬透露，前裝市場目前還在跟 Tier 1 廠商進行認證階段，預計還要一些時間發酵，但也有產品已交給亞洲巴士業者；而當前趨勢之一的低軌衛星應用，也在觀察相關機會。

以各地區表現分析，曾釗鵬認為，美洲、歐洲以及亞太地區明年都看到不錯的成長，但過往歐洲占比過半的情況，會逐漸改善；預計明年歐洲營收占比降至 4 成多、美國 3 成多、亞太 2 成多，無論應用跟區域的營收都更加分散、健康。

至於中國限電，曾釗鵬表示，昆山產線在集團廠區中，並沒有太大的影響，但供應鏈確實有受到衝擊；而智易越南新廠也已投產，並完成部分產能搬遷，目前中國、越南產值各半。