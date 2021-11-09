〈台積電董事會〉Q3配息2.75元、明年3/16除息 任命徐國晉為先進封測組織副總

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日召開董事會，通過第三季配息 2.75 元，維持上季配息水準，預計明年 3 月 16 日除息，台積電並通過包括核准資本支出逾 90 億美元、日本新設子公司及任命回鍋的前美光董座徐國晉擔任副總經理等議案。

台積電董事會核准配發 2021 年第三季每股現金股利 2.75 元，維持上季配息水準，普通股配息基準日訂定明年 3 月 22 日，除息交易日為 3 月 16 日，4 月 14 日發放現金股利。

至於台積電 (TSM-US) 在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證，除息交易日也為明年 3 月 16 日，與普通股一致，配息基準日為 3 月 17 日。

台積電董事會也核准資本預算 90 億 3644 萬美元 (約合新台幣 2394 億 6484 萬元)，內容包括建置先進製程、成熟及特殊製程產能，建置先進封裝產能，廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產，明年第一季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電董事會也核准，以不超過 21 億 2340 萬美元的股權投資，在日本設立子公司，以提供晶圓製造服務。

此外，台積電也核准任命 11 月 1 日回鍋的徐國晉， 為 Integrated Interconnect & Packaging 組織副總經理，11 月 9 日起生效。