【袁志峰專欄】南向資金偷步買騰訊，可關注

今日推介 - 華潤置地 (1109), 上日收市 $29.05

1) 股市前景

港股昨日下跌，科技股跑輸大市。騰訊 (700) 周三將公布季度業績，南向資金昨日淨買入逾 10 億元騰訊股份，為 10 月 11 日以來最大的淨買入額，估計業績對股價有正面影響，短線操作可關注。從技術走勢分析，筆者認為港股調整已達階段性低點，短線反彈概率較大。

今天推介是華潤買地 (1109) — 內房債務危機對低負債的國營控股房地產商影響不大，更提供低價購入競爭對手資質產的機會，華潤置地應該是主要受惠者之一。現價對應 2020 年度市盈率 5.8 倍，市賬率 0.85 倍，股息率 5.1 厘，估值吸引。建議買入，目標價 32.0 元，止損價 27.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 127 點急挫，早盤最多曾跌 237 點，隨後跌幅收窄至 33 點，午後窄幅震盪，收報 24763 點，跌 106 點或 0.4%，創一個月新低。成交額按日減 5% 至 1219 億元，10 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 15 億元，包括淨買入 10 億元騰訊 (700) 及 2 億元海底撈 (6862) 股份，淨賣出 8 億元藥明生物 (2269) 及 7 億元美團 (3690) 股份。11 月以來淨賣出 8 億元，10 月淨買入 98 億元。

藍籌股 36 升 22 跌 2 持平。金沙中國 (1928)、銀河娛樂 (27) 及海底撈 (6862) 升逾 7%、5% 及 4%，為升幅最大藍籌。中國平安 (2318) 及碧桂園 (2007) 升 4% 及 3%。中國人壽 (2628) 升逾 2%。華潤置地 (1109)、龍湖集團 (960)、中國海外發展 (688) 及中石油 (857) 升 2%。建設銀行 (939) 及長和 (1) 升逾 1%。藥朋生物 (2269)、舜宇光學 (2382) 及吉利汽車 (175) 跌逾 8%、6% 及 4%，為跌幅最大藍籌。李寧 (2331)、比亞迪 (1211) 及美團 (3690) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.3%，收報 6193 點，成份股 9 升 19 跌 2 持平。大型科技股領跌，美團 (3690) 及百度 (9888) 跌逾 2%，阿里 (9988)、京東 (9618) 及快手 (1024) 跌逾 1%。舜宇光學 (2382)、微盟 (2013) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 6%、4% 及 3%，為跌幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 跌逾 2%。攜程 (9961)、同程藝龍 (780) 升逾 7% 及 4%，為升幅最大成份股。網易 (9999) 及比亞迪電子 (285) 升逾 1%。

板塊方面，餐飲、濠賭、航空、黄金、鋼鐵、煤炭、內險、內銀及石油股逆市上升。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 升逾 7% 及 4%。4 大市值濠賭股升 5%-8%。中國 3 大航空股升 5%-8%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 升 5% 及 7%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及重鋼 (1053) 升 3%-7%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 升 2%-4%。

汽車、光伏、風電、電力設備及火電股跑輸大市，跌幅居前。吉利汽車 (175)、長城汽車 (2333)、理想汽車 (2015) 及小鵬汽車 (9868) 跌 3%-5%。保利協鑫能源 (3800) 跌逾 6%，協鑫新能源 (451) 及福萊特玻璃 (6865) 跌逾 3%。龍源電力 (916) 及新天綠色能源 (956) 跌逾 6%，金風科技 (2208) 跌逾 3%。東方電氣 (1072)、上海電氣 (2727) 及哈爾濱電氣 (1133) 跌 3%-4%。華潤電力 (836) 及華能國際 (902) 跌逾 2%。

周一上証指數平開，全日窄幅震盪，早段最多曾跌 0.2%，午後最多曾升 0.4%，收報 3498.63 點，升 0.2%。深証成指升 0.3%，科創 50 指數升 0.3%。滬深兩市總成交約 10400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1100 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出約 10 億元，11 月以來淨買入 34 億元，10 月淨買入 328 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

《華爾街日報》引述知情人士稱，中國政府計劃發放十多個牌照，允許企業提供校外輔導。包括高途和猿輔導在內的公司最近幾周與監管機構討論一項計劃，使他們可以向小學和初中學生提供補習服務。(信報)

4) 個股訊息

吉利汽車 (175) 公布，10 月汽車總銷量為 11.16 萬部，按年減少約 20%。今年首 10 個月，總銷量為 103.34 萬部，按年增長約 2%，達至今年全年銷量目標 153 萬部之 68%。(信報)

長城汽車 (2333) 公布，10 月汽車銷量 11.21 萬輛，按年下跌 17.3%。今年首 10 個月，銷量 99.61 萬輛，按年增長 22.0%。(信報)

碧桂園 (2007) 聯席主席楊惠妍本月 3 日按每股平均價 7.3491 元在市場買入 1000 萬股碧桂園股份，涉資約 7349 萬元。(信報)

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