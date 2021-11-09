三商家購明起競拍 底價56.1元 11/30掛牌上市

連鎖超市業者三商家購 (2945-TE) 今 (9) 日指出，為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股 7500 張，其中 5400 張採競價拍賣，競拍底價定為每股 56.10 元，承銷價暫定為每股 69 元，預計於 11 月 30 日掛牌上市。

三商家購上市前競拍自明日起至 12 日，將於 16 日開標，此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採 80% 競拍，底價以 11 月 4 日前興櫃成交的 30 個營業日的成交均價簡單算術平均數的 7 成為上限，競拍底價訂為每股 56.10 元，另 20% 採公開申購，公開申購承銷價以最低承銷價格 1.23 倍為上限，因此，承銷價暫定為每股 69 元。

三商家購前三季合併營收 107.77 億元，年增 8.23%，稅後純益 1.44 億元，年增 6.04%，在疫情期間透過規模經濟和產品組合調整，發揮營運成效。

三商家購旗下主要品牌為美廉社，定位介於超市和便利商店間，以便利商店的距離提供超市服務和售價，三商家購表示，相較於便利商店以服務個人需求為主，美廉社更重視家庭需求，因此門市選擇均以社區核心為首要地點。

展望未來，為提升 O2O 實力，美廉社將與 foodpanda 生鮮雜貨簽訂合作夥伴關係，販售各類生鮮雜貨，將原本單店服務半徑約 250 公尺，藉由外送服務拓展至半徑 3 公里，進而開展新消費客群。

另一方面，美廉社將與蝦皮合作，設立蝦皮店到店示範店，增加包裹寄取件服務，預計將再為美廉社帶動單店來客 20% 以上成長。