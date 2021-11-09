〈美股盤前要聞〉美公債殖利率落至1.457% 美股期貨漲跌不一

美國今日將公布 10 月 PPI 數據、10 月 NFIB 小企業信心指數。美國 10 年期公債殖利率來到 1.457%。美股期貨週二 (9 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.04%，標普 500 期貨漲 0.04%，那斯達克 100 期貨漲 0.21%。

1. 鮑爾未談貨幣政策 Fed 官員鷹鴿論戰升息

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一 (8 日) 演說指出，新冠疫情導致的經濟衰退中，女性失業人數比男性還多，而縮小性別差距對於美國經濟至關重要。鮑爾週一並未就貨幣政策發表意見。

與此同時，Fed 官員偏鷹或偏鴿的升息言論四起。鮑爾近期明確表示，現在不是升息的好時機，Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週一也加入鴿派行列，他稱：「Fed 顯然離考慮升息還有一段距離。」

不過，向來是 Fed 鷹派代表的聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週一受訪時表示，他預計 2022 年將升息 2 次。

2. AMD 贏得 Meta 元宇宙大訂單

週一 (8 日) 美國半導體大廠 AMD 宣布贏得 Meta 訂單，將為 Meta 打造資料中心晶片，搶啖元宇宙商機。

AMD 週一舉行「加速資料中心」線上新品發表會，推出首款採用台積電 3D Chiplet 封裝技術、加入 3D V-Cache 垂直快取記憶體的第三代 EPYC 伺服器 Milan-X 系列，可提高各種運算密集型工作載入的性能。

AMD 週一宣布，Meta 的資料中心將採用 AMD 的 Epyc 處理器，微軟將在 Azure 雲運算服務中使用 AMD Milan-X 伺服器。

3. 基建案大利多 QuantumScape 飆漲

車用電池公司 QuantumScape (QS-US) 週一暴漲近 21.31%，股價來到 37.63 美元，上漲動能可能來自美國基建案終於在國會過關。週二盤前股價上漲 2.82%。

該股價上漲的主力可能來自於美國國會上週五通過的 1.2 兆美元基礎建設法案。

該法案包括約莫價值 75 億美元的資金，用以建立全美 50 萬處以上的電動汽車充電網絡，以及為低排放量車輛預留資金。

4. 福特逾 20 年來股價首次突破 20 美元大關

福特汽車周一（8 日）股價自 2001 年 9 月以來首次突破每股 20 美元大關，顯示出投資人紛紛對該公司執行長 Jim Farley 轉型計畫投下信任票。

自 Farley 去年 10 月執掌福特以來，福特股價從每股不到 7 美元上漲近 3 倍，福特 (F-US) 周一股價收漲 4.46%，每股 20.15 美元，創下歷史新高。週二盤前價上漲 1.54%。

今年到目前為止，福特股價已上漲 127%，遠遠高於通用汽車 (GM-US) 與特斯拉等其他汽車製造商，後面兩者的今年以來的股價漲幅分別為 42% 與 68%。

5. 比特幣衝破 6.7 萬美元！攜以太幣創歷史新高

加密貨幣漲勢延續，繼以太幣刷新歷史紀錄後，比特幣在台灣時間周二 (9 日) 一早也改寫新高，衝破 6.7 萬美元。

截稿前，比特幣 (BTC) 上漲 2.84% 至 67,845.63 美元，突破 10 月 20 日創下的略高於 6.7 萬美元高點。以太幣 (ETH) 報 4,798.16 美元，周一稍早一度站上歷史新高。

比特幣今年來共上漲逾 130%，但波動劇烈，6 月曾因挖礦耗能爭議和中國打壓，一度跌破 3 萬美元，10 月初隨著美國批准首檔相關期貨 ETF 的熱潮，登上歷史新高。