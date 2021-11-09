〈超微奪Meta單〉群聯助攻超微 奪Meta元宇宙單

超微 (AMD)(AMD-US) 宣布，將為 Meta 打造資料中心晶片，其中 NAND Flash 控制 IC 廠群聯 (8299-TW) 過去也曾緊急救援超微，雙方具備革命情感，在超微取得 Meta 大單後，群聯也可望同步大啖元宇宙商機。

群聯董事長潘健成不評論個別客戶接單動態，僅表示，與超微 2018 年起便攜手展開合作，雙方合作關係相當密切。

群聯 2018 年時曾協助超微解決燃眉之急，雙方建立深厚的革命情感，當時，英特爾挾著在全球 CPU 市占率高達 8 成的優勢，登高一呼，宣布新一代晶片組產品將從 PCIe Gen3 直接跳到 Gen5 規格，SSD 控制晶片廠也展開第五代 PCIe 規格的產品研發。

然而，超微已將 PCIe Gen4 規格的 CPU、GPU 送交台積電 7 奈米製程投產，頓時孤立無援，因此找上群聯合作；群聯在短短 6 個月內完成業界視為不可能任務的合作案，超微因此打下一片江山，群聯也成功打響在國際一線品牌廠的知名度。

目前，群聯 PCIe Gen4 規格 SSD 控制晶片已聯手超微，打入筆電、遊戲機等多款平台，全新一代的 PCIe Gen4x4 SSD 控制晶片樣品，也已送至美國科羅拉多辦公室測試，並派遣數名台籍幹部協助，下階段將交給客戶伺服器平台設計導入，預計明年下半年小量出貨。

群聯 PCIe Gen5 SSD 控制晶片目前已完成設計定案，PC 平台預計 2022 年下半年開始量產，可望於 2023 年下半年導入資料中心平台。以群聯與超微過去的合作關係來看，待 Gen4 世代主流系列順利取得超微認可後，未來 Gen 5 也有機會一舉打超微平台，共同搶食元宇宙商機。