全球能源危機變財富轉機? 能源新革命鎖定這檔基金

新能源專家 - 瑞萬通博 瞄準五大替代能源機會

全台小至泡麵，大至房價均漲，油價連五升，近期通膨議題讓國人很有感！國際天然氣、煤炭和油價已多次創新高，各國面臨能源危機，例如中國煤炭緊張、限電令，歐盟和英國也陷危機。反觀，全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）股價飆上新高，新能源相關題材熱爆，綠色投資可望成為下一波翻轉財富的機會點，相關基金標的備受關注。

歐洲 ESG 專家 嚴選替代能源機會

傳統能源、替代能源、原物料及金屬等，哪些能抓住此波能源危機下的新機會？瀚亞投資表示，替代能源產業與應用，將是新一輪能源革命的最大受惠者，對投資人來說，基金挑選宜聚焦長線 10-20 年大趨勢，且避免整體投資組合過於聚焦單一主題，適度分散投資降低劇烈波動。

以國內核備境外基金中少數聚焦在替代能源、能源轉型的瑞萬通博基金－能源革命基金（原：瑞萬通博基金－未來資源基金）來看，投資組合涵蓋五大替代能源主題，包括氫能源、電池、傳統新能源如太陽能或風力發電等，更擴及智能電網等相關應用，基金短中期績效表現也受惠替代能源題材。

瑞萬通博（Vontobel）是長期關注 ESG 的資產管理專家，研究團隊根據替代能源主題採取由下而上選股策略，嚴選出符合替代能源及 ESG 條件的產業領導股。

趨勢與政策助攻 替代能源行情起飛

替代能源到底漲什麼？追根究柢，全球正處疫情後的復甦階段，各國能源供不應求。另一方面，各國政府帶頭達成減碳目標：2030 年實現碳達峰（二氧化碳排放達到峰值）、2060 年實現碳中和，上述因素使替代能源產業與應用，成為新一輪能源革命的最大受惠者。

瑞萬通博 點名 5 大替代能源趨勢

新能源革命蘊藏的投資機會在哪裡？瑞萬通博（Vontobel）研究團隊指出，替代能源成本越來越低，應用面與產業越廣泛，包括：能源創新（設備、產品）、能源儲存（電池、原物料或氫能源），甚至是能源應用（智慧電網與能源消耗），各領域都有不少潛力標的。

資料來源: 瑞萬通博，2021/10

一、替代能源設備

預估 2020 年到 2050 年全球新能源產能將達 15.1 兆美元，其中 66％聚焦在太陽能和風能，將是替代能源發展主力。

二、替代能源產品

技術精進與政策補貼，成為替代能源的催化劑。相較於傳統能源（例如核能），全球政府補貼研發替代能源，技術面提高效率，降低生產成本與購入成本。

三、電池與能源相關原物料

如何儲存替代能源，也是一大學問，常見為電池和氫能源。以電動車為例，約 50％成本來自於電池，電動車產量增長自然推動電池與金屬原材料需求，對於投資團隊來說，也多樣化投資組合布局。

四、氫能源

氫氣可將替代能源轉化成氣體或液體，進而儲存，相關生產設備與應用規模擴大，隨著氫能源成本逐漸下降，2050 年預計將遠低於石油天然氣。

五、智慧電網與能源效率

不像傳統能源需要中心化，而是透過雲端、智慧電網或能源效率的方式，將能源安全運送，並且效率化流動到需要的地方，進一步降低成本。

能源革命 抓住翻轉財富的趨勢

有別於傳統能源基金，表現通常緊扣著油價走勢，隨著全球趨勢帶動，替代能源、能源轉型相關基金相對吸睛，瑞萬通博基金－能源革命基金（原：瑞萬通博基金－未來資源基金）2021 年 9 月正式更名，投資聚焦新能源及新原物料類股。

瑞萬通博團隊透過由下而上選股策略，搜尋能源轉型長期趨勢中的潛力產業與標的，可能是新創公司，或者是市值可能不大的中小型企業，整體投資流程更納入 MSCI ESG 評分進階篩選。投資組合具備 4 項特色：

長期趨勢強：尋找未來 10～20 年長期趨勢下的機會。 選股彈性大：聚焦市值中小型、年輕化的機會標的，選股不受限指數成分股，而是尋找潛力與成長機會的主題與標的。 產業主題廣：深入能源領域的公司與各產業機會。 多元化布局：避免整體投資組合過於聚焦單一主題，分散投資以適度降低波動，持股相對分散。

綠能議題與政策搧風 點火替代能源產業

長年關注 ESG 投資議題的瑞士資產管理公司－瑞萬通博（Vontobel）認為，新一代的能源轉型革命已經正式展開，這趨勢將是未來 10～20 年主流，帶來許多相應的投資機會，投資人應把握進場時機，抓住新能源長線大趨勢。

認識基金：https://reurl.cc/ARDYqp

瑞萬通博基金為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定 Vontobel Asset ManagementS.A. 擔任其基金管理機構。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。投資ㄧ定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。

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