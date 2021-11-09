〈台幣〉強升8.4分 暌違1個多月再現27.7字頭

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周一談話並未就貨幣政策發表意見，美元從 15 個月高點回落，新台幣匯率今 (9) 日一舉衝破 27.8 元關卡，強勢升值 8.4 分，最高來到 27.758 元，創 1 個多月新高；台股同樣氣勢如虹，早盤上漲逾百點，站上 17500 點關卡。

外資近來積極回補台股，在熱錢回流下，新台幣匯率今天以 27.82 元開盤，隨即展開強勁攻勢，一舉登上 27.7 字頭，最高升抵 27.758 元，出口商也跟隨進場拋匯，使得台幣升勢相當強勁，為今年 9 月底以來高點。

鮑爾周一出席聯準會與歐洲央行、加拿大央行共同舉辦的多樣性大會，未就貨幣政策發表意見，不過，鷹鴿兩派掀起論戰，Fed 副主席克拉里達認為，目前顯然離考慮升息還有一段距離，費城聯準銀行總裁哈克也表示，在縮減購債完成前將不會升息；不過，鷹派代表的聖路易聯準銀行總裁布拉德 預計，2022 年美國將升息 2 次。

觀察主要貨幣表現，泰銖早盤強升 0.42%，新台幣同步升值 0.29%，韓元也升 0.28% 不遑多讓，日圓升值 0.13%，新加坡幣與人民幣則小升 0.01-0.03%，主要亞幣全面走升。

隨著美股創高，台股今天也跳空大漲逾百點，半導體權值股獲得買盤青睞，台積電勁揚逾 2%，聯發科也重返千元關卡，聯電、世界、日月光投控、矽力 - KY 等漲勢也相當強勁，帶動指數站上 17500 點關卡，攀逾 2 個月新高。