屏東市區｜老眷村文創活化新風貌　在80年歷史舊旅社喝手沖咖啡

【圖／文：行遍天下】

屏東的墾丁、小琉球名聲太響亮，讓屏東市彷彿被旅人遺忘了一般，其實屏東市韻味十足，光是走訪以昔日軍人將領眷舍所規劃的勝利星村，便讓人值回票價。老房子、老樹、裝置藝術、彩繪，加上各式風情小店、咖啡館，讓這裡和風蕩漾、風情十足。而屏東車站前以 80 年老旅舍改建的老房子咖啡館，也讓人有種一腳踏進日本昭和年代的感覺，新舊併融中感受屏東悠閒時光。

▲勝利星村的棋盤巷弄多，老滋老味的眷舍頗受矚目。

老眷舍活化 文創藝文進駐

驅車南下屏東，屏東市區常讓人錯身而過，但這趟我專程來訪，為的是尋遊帶著懷舊眷村味與日式禪意風的勝利星村創意生活園區 V.I.P Zone。勝利星村昔日為勝利新村、崇仁眷村成功區 2 大眷村的合稱，兩者以中山路串連，步行距離約 5 分鐘。在 2、30 年代，這裡是軍人將領的眷舍，棋盤狀規劃的巷弄錯落著 69 棟有著前庭後院的和式屋舍，2018 年起經過屏東縣府的整建讓這些老房子活化，目前進駐了 57 個品牌，含括餐廳、民宿、咖啡館、獨立書店、個人風格濃厚的小店等。

▲老樹掩映的勝利星村，處處流露著悠閒氣息。

在勝利星村穿街走巷，無比悠閒愜意，Q 版的裝置藝術、彩繪就藏在低矮的圍牆邊、巷弄的老樹上或昔日的防空洞附近，等著遊客驚喜發現；而昔日的眷舍在新主人巧思規劃下，鄉村風、文青風、和風……，每間都充滿特色。想了解勝利星村的過往今來，不妨先到以昔日將軍之屋所改建的遊客中心，一探眷舍內部空間、以及老物件展示，可讓人進一步了解這裡。值得一提的是，勝利星村不定期會舉辦市集、講座、手工藝課程等，豐富遊客的體驗。

▲轉角圍牆上的這顆笑臉熊，讓人看了好療癒啊。

▲富有巧思的 Q 版裝置藝術，滿足喜愛拍照的心。

▲將軍之屋的玻璃窗上，寫有在地生活風貌的新詩。

人氣咖啡館 新舊併融

屏東火車站前的驛前大和咖啡館，前身是一幢樓高 3 層、已有 80 多年歷史的大和旅社，經過 6 年的復修，日前已開放 1 樓的空間。這幢修舊如舊的老建築，加入了當代設計的新思維，讓新舊併融得恰到好處。這裡的手沖單品咖啡，選用國際莊園級精品豆，也有台灣產咖啡豆，菜單上還貼心地列出了咖啡豆的處理及烘焙方式，當天我點用的冰滴咖啡，咖啡以玻璃隨身瓶呈裝，玻璃杯裡還附有一大顆冰球，讓人光是看就清涼無比。

▲經過修復的大和旅社十分有懷舊情調。

▲新舊併融的驛前大和咖啡館現已是屏東市的人氣打卡勝地。

▲冰滴咖啡附有一大顆冰球，讓人光是看就清涼無比。

景點資訊

勝利星村創意生活園區 V.I.P Zone

地址：屏東縣屏東市勝利路 137 號

電話：08-732-0567

網址：vipzone.cultural.pthg.gov.tw/

驛前大和咖啡館

地址：屏東市民族路 163 號

電話：08-766-9777

時間：09:30-18:00

FB：驛前大和咖啡館 https://www.facebook.com/yamatocoffee

來源：《行遍天下》349 期

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