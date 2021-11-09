WSJ：中國擬發許可證 允許部分補教業者重啟課外輔導

華爾街日報 (WSJ) 周一 (8 日) 引述知情人士報導，北京政府計劃發放超過 10 張許可證，授權部分補教業者重啟課外輔導，消息激勵中概教育股走強。

周一截稿前，高途 (GOTU-US) 漲近 7%，新東方 (EDU-US) 漲 6.4％，好未來 (TAL-US) 漲 4.8％，

為了降低家庭教育成本以挽救低落的生育率，中國政府在 7 月推出「雙減政策」，大規模整頓國內補教產業，除了要求補教機構轉為非營利性質並禁止籌資外，還頒布假日補習禁令。

在禁令打擊之下，上市教育企業被迫進行大裁員，且市值蒸發數百億美元。自 5 月以來，高途在內的中國教育機構 ADR 已跌約 9 成。

知情人士透露，高途 (GOTU-US)、猿輔導在內等網路教育公司近期和監管機構就開放 9 年級以下課外輔導教學的相關事宜進行討論，根據最新安排，補教企業將在非營利的模式下提供課外輔導，但允許從其他業務中獲利，例如成人職業考試培訓。

知情人士還稱，每家獲得授權的公司都會被要求設立並管理非營利基金會，以吸收課外輔導的收入所得。

目前無法確定有多少公司能夠獲得授權，當局最快本月稍晚公布相關決定。針對上述消息，中國教育部並未回應評論請求。