傳中國將出手嚴管補教業 中概教育股盤前重摔

《彭博》週五 (23 日) 報導，中國正在考慮要求提供課程輔導服務的公司轉為非營利機構，禁止上市和籌資行動，恐慌情緒在週五美股盤前帶動中概教育股集體重挫。

知情人士透露，根據潛在規定，這些教育平台未來可能無法再籌集資金或上市，且上市公司可能不被允許進行任何投資或收購活動，甚至外資也將被排除在產業外。

此外，地方教育機構還將停止批准新的課外教育機構，並對現有的線上平台進行額外審查，假日和學校課外輔導的活動也將全數禁止。

消息傳出後，週五 (23 日) 港股線上教育股集體重挫，新東方 (9901-HK) 一度暴跌 50%，最終收跌 40.61%，創下史上最大單日跌幅，思考樂教育 (1769-HK) 收跌 28.53%，卓越教育集團 (3978-HK) 收跌 21.48%。

恐慌情緒連帶拖累中概教育股於美股盤前大跌，截稿前新東方 (EDU-US) 跌 47%、好未來 (TAL-US) 跌 51%、高途科技 (GOTU-US) 跌 57%，網易有道 (DAO-US) 跌 24%。

近年來，教育科技產業已成為中國最熱門的投資項目之一，光是去年就有 100 億美元的風投資金進駐，阿里巴巴、騰訊和字節跳動也紛紛投入該領域，監管行動反映出中國政府對科技公司影響力日益增長的擔憂。

針對上述報導，《彭博》引述中國教育部發言人表示，相關政策仍在制定中，拒絕提供更多細節。