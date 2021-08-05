補教監管發酵 傳字節跳動旗下教育品牌啟動裁員

在中國將監管觸手伸向補教業後，多家外媒週四 (5 日) 報導，TikTok 母企字節跳動已關閉多數線上教育業務，並啟動裁員，以迎合北京政府最新監管規定。

《彭博》引述知情人士稱，字節跳動已通知旗下教育產品瓜瓜龍、清北網校和 Gogokid 員工，將裁減部分人力並予以補償，估至少數百人受到影響，剩餘員工將調往字節跳動其他產品業務。

另一知情人士稱，裁員補償標準為 N+2，即將工作年資 + 2 後乘以月薪，但目前無法確定裁員規模。

曾經作為公司重點發展的業務之一，字節跳動旗下教育品牌「大力教育」，旗下有清北網校、瓜瓜龍、開言英語、Ai 學等知名教育產品。

針對上述報導，字節跳動並未回應評論請求，但大力教育相關人士透露，裁員與 N+2 補償計畫消息屬實，且部分業務將進行調整，並未完全關閉。

中國政府上月祭出新規，將補教產業列為整頓對象，嚴格管制上市融資，並要求補教公司轉型為非營利組織，整頓消息傳出後，中國最大民營教育機構紛紛採取全面改革。

此前一位知情人士透露，好未來教育集團總裁白雲峰向員工表示，正在考慮免費提供部分課後課程，也有媒體報導，高途科技考慮關閉全國 13 座線下實體教育輔導中心中的 10 座，並裁員 1 萬多人，佔員工總數達三分之一。