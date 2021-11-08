全台無薪假降至2.4萬人 住宿餐飲、運輸倉儲業明顯改善

國內疫情穩定，本期全台減班休息 (無薪假) 人數降至 2.4 萬人，單周驟降逾 5600 人，其中住宿及餐飲業明顯改善，跌破萬人、降至 7657 人；勞動部透露，為迎接移工來台及台商農曆春節返台潮，某家東南亞境外航空公司通報 300 多人停止無薪假，使得運輸及倉儲業人數同步下滑。

勞動部今 (8) 日公布最新無薪假統計，共計 2884 家、24353 人，單周減少 332 家、5635 人。原先無薪假最大宗為住宿及餐飲業，隨著國內防疫規範陸續解封，加上五倍券及百貨周年慶上路提振內需，本期無薪假人數銳減，單周減 2532 人，降至 7657 人。

國旅市場逐漸回溫，加上旅展帶起熱潮，以旅行社為主的支援服務業，本期無薪假人數 7855 人，較上周減少 528 人，不過，邊境管制仍未鬆綁，整體業績回升幅度有限，目前為全台無薪假人數最多的產業。

此外，批發及零售業與餐飲業也息息相關，無薪假狀況好轉，本期降至 2286 人，單周減少 1094 人，減幅達 32%；運輸及倉儲業降至 2192 人，單周減少 494 人，減幅約 18%。

值得注意的是，有一家東南亞境外航空公司通報停止實施 300 多人無薪假，主要為了因應移工重新開放來台新制，加上農曆春節前夕將有台商返台熱潮，機位需求明顯增加，接下來是否有其他家航空公司跟進，勞動部將會密切關注。

製造業受疫情影響較小，但本期無薪假也明顯改善，降至 142 家、1172 人，單周減少 626 人，其中資訊電子工程直接降至百人以下，化學工業、民生工業也都分別減少逾 200 人。