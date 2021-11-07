晟德林榮錦看好細胞治療 將打造新公司拓展癌症領域

晟德 (4123-TW) 董事長林榮錦看好，細胞治療、基因治療等領域是生技產業趨勢，不過單一公司難以推動產業發展，為搭上產業趨勢，正積極整合旗下轉投資公司、產學界的技術，預計三個月內設置新細胞治療公司，首要布局癌症領域。

林榮錦提到，細胞治療自 2018 年開始蓬勃發展，並從去年開始，美國 FDA 陸續審核通過細胞治療相關新藥產品，進一步帶動產業進入高速成長期，不過台灣要發展細胞治療產業，不能單靠一家公司，需要整合各界技術量能。

晟德積極培育生技獨角獸公司，累計至今資產規模逾 400 億元，其中，細胞治療公司長聖 (6712-TW) 成為林榮錦主要布局之一，林榮錦透露，新細胞治療公司將會向長聖等企業、學校取得技術授權，預計首個開發項目為癌症固態細胞治療。

林榮錦規劃 2-3 個月左右打造新細胞治療公司，初估資本額落在 3 億元，並先自有持股 70-80%，待技術開發到一定階段後，再對外募資、引進其他策略投資人，預期透過各方技術整合，才能有效推動細胞治療產業走向國際。

長聖營運聚焦在免疫細胞及幹細胞兩大技術平台，並開發出樹突細胞疫苗 (DC)、骨髓間質幹細胞 (BMSC) 等產品，並取得多項適應症認證，其中，有攝護腺癌末病患使用 DC 細胞療法後，病患已存活超過 826 天，病情穩定；部分癌末病患接受免疫細胞治療後，顯示細胞療法可提升其存活時間及增加生活品質。

另外，長聖細胞產品委託製造 (CMO) 業務方面，可提供 22 項適應症，涵蓋大腸直腸癌、肝癌、乳癌等，以及治療急慢性骨髓白血病等 7 種血液腫瘤，年底前再通過三項特管辦法產品，同時看好未來異體細胞治療趨勢，預計明年兩項適應症展開臨床試驗。