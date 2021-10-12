〈餐飲啟動漲價潮〉王品開漲價第一槍 漢來美食、乾杯不排除跟進

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (12) 日開大型餐飲集團漲價第一槍，宣布擬自 10 月 25 日起調漲部分品牌價格，平均調幅 5% 內，不過，國內大型餐飲業者饗瓦城 (2729-TW)、豆府(2752-TW)、漢來美食(1268-TW)、乾杯(1269-TE) 和饗賓回應，目前尚未漲價，但漢來美食不諱言，明年農曆年和第二季後將陸續進行二波漲價，乾杯也指出，不排除調漲。

王品目前全台擁有多達 277 家店，在餐飲市場中具指標性，此次漲價消息一出，可能牽動後續國內餐飲業的漲價潮。

漢來美食說明，目前並未漲價，但在評估中，原因在於國產食材和進口食材均面臨前所未有的漲幅，尤其是國產豬肉，累計漲幅已超過 30%，雞肉和進口牛肉也漲 10-25% 不等。

漢來美食不諱言，旗下中餐體系規劃可能會在農曆春節前反應售價，包括圍爐宴、外賣年菜，以及喜宴起桌價，預計平均調幅將在 10-15% 不等，但強調，調整菜色並單純漲價，食材會隨著價格調整而提升。

至於漢來美食旗下自助餐廳漢來海港，評估明年第二季以後可能會調整價格。

而主營燒肉業態的乾杯表示，面對原物料市場價格上漲，內部持續觀察中，未來不排除調漲。

不過，豆府和饗賓均指出，暫無漲價計畫。

瓦城說明，由於每道菜色制定標準化生產流程，並具有多品牌原物料共享基礎，將食材耗損降至最低，暫無菜色價格調漲的計畫。