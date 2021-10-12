反映成本上漲 王品集團10/25起漲價5%

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (12) 日宣布，由於近年國際原物料價格飆漲、人事成本攀升，加上疫情重創餐飲內需產業，擬自 10 月 25 日起調漲部分品牌價格，平均調幅 5% 內，部分中平價品牌仍維持原價。

王品直指，餐飲業經營壓力日益沉重，集團透過規模採購、提升供應鏈管理綜效、加強營運優化，努力將此次平均漲幅控制在 5% 內，王品強調，此低於目前同業已公布的漲幅，而部分中平價品牌仍維持原價。

王品進一步說明，國際各項食材成本已飆漲至前所未見的價格，食材成本高漲是餐飲經營最大的壓力，其中，牛肋眼、牛菲力漲幅高達 50%。反映飼料成本上揚，加上今年美國飽受缺工之苦、人事成本提高，預料牛肉成本仍將持續上漲。

同時，國產豬肉價格居高不下，9 月豬肉年漲 7.75%、創下 6 年半新高，雞肉、海鮮價格上漲超過 15%，而沙拉油、糖等大宗物資漲幅也超過 30%。

另一方面，王品提到，最新公布的 2022 年基本工資方案，基本工資將從 24000 元上調至 25250 元、基本時薪從 160 元調升至 168 元，累計 2018-2022 年基本工資調幅為 14.8%、基本時薪調幅達 20%。

王品強調，不得不調整部分品牌售價，但也承諾最大化吸收各項成本。