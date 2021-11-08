友達10月營收303.8億元 月減7.9% 連六個月守住300億元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (8) 日公告 10 月營收，受面板價格滑落、出貨減少影響，單月營收滑落至 303.84 億元，月減 7.9%、年增 18.1%，但仍連六個月站穩 300 億元，並創近五年同期新高，累計今年前 10 個月營收達 3080.35 億元、年增 42.5%。

出貨方面，友達統計，10 月面板總出貨面積達 208.4 萬平方米，月減 4.3%。

展望第四季，友達指出，面板市況仍面臨供應鏈排擠、缺料、限電能控等影響，預期本季、明年首季產業在傳統淡季影響下，將有些修正，但整體商用需求仍強，估第四季整體面板平均單位價格將季減 5%，出貨量也將受傳統季節性影響季減 1-3%。

報價方面，市調機構集邦旗下 Witsview 公布最新 11 月上旬面板報價，各尺寸面板仍維持下跌，但觀察 32、43 吋中小尺寸面板跌幅大幅收斂至 2-3%，顯示器、筆電等 IT 面板同樣維持緩跌走勢，預期本月電視面板跌幅可望較前幾個月大幅收斂至 1 成以內。

此外，光電協進會 PIDA 也公布第三季台灣光電產值達 4337 億元，季增 3.28%、年增 11.06%，累計前三季產值達 1.24 兆元、年增 20.6%，展望未來，PIDA 認為，隨著疫情逐漸趨緩，平面顯示器產業成長速度將趨緩，但觀察全球 5G、AI、自駕車、綠能需求增溫，將可望帶動國內光通訊、太陽光電、LED 等產值持續成長。