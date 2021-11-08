外資愛航空雙雄、棄貨櫃三雄 買超前10強囊括「三金」

台股今 (8) 日終場上漲 118.4 點，收 17415.3 點，獲三大法人聯手買超 85.9 億元，其中，外資明顯青睞航空雙雄、卻賣超貨櫃三雄，而金控股因為挾美縮減購債效應獲得外資押寶，買超前 10 強中就囊括「三金」。

外資上周五回頭買超 265 億元後，今天續敲進 67.51 億元；投信也買超 5.13 億元；自營商買超 13.26 億元，三大法人合計買超 85.9 億元。外資連日在現貨 67 億，今天對期貨淨空單又縮減至 17455 口，顯示外資期現貨同步作多。

觀察外資買超前 10 名，華航獲加碼 4.53 萬張居冠，聯電 3.9 萬張居次，緊接著為中鋼的 2.68 萬張，第四名再見到航運股－－長榮航，獲買超 2.51 萬張，且華航已獲外資連 10 買、長榮航也有連 7 買，可見外資鍾愛航空雙雄。

而外資買超 5-10 名部分，開發金也被掃貨 1.54 萬張，中石化也有 1.03 萬張，新光金、技嘉、華邦電、元大金雖然買超未達萬張，但也都名列前茅，其中就有 3 檔金融股，若再看到第 11 名為中信金，就可看出隨著美國縮減購債拍板後，外資積極押寶金融股。

值得留意的是，運輸類股今天雖然表現強勁，尤其陽明強攻漲停作收，但是，外資賣超前 10 名列表中，卻赫見貨櫃三雄，長榮遭賣 1.24 萬張、陽明 8097 張、萬海也被外資倒貨 5518 張。

其餘外資賣超標的還有群創的 2.69 萬張、中信中國高股息 1.75 萬張，燁輝、中工、富邦未來車、華夏、中鴻等，也都遭外資棄守。