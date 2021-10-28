〈友達法說〉Q3純益193.1億元 EPS 2.03元 前三季賺逾半股本

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (28) 日公布第三季財報，由於傳統旺季備貨需求略低預期，加上中小尺寸電視面板價格面臨較大調整，單季毛利率、營益率、稅後純益均較上季下滑，稅後純益達約 193.1 億元，季減 1.13%、年增 567.31%，每股純益 2.03 元，累計前三季則已賺逾半個股本，純益 506.75 億元，每股純益 5.33 元。

友達第三季營收 990.54 億元，季增 3.55%、年增 35.27%，毛利率 27.67% 為單季次高，僅略低於上季，季減 1.06 個百分點、年增 17.08 個百分點，營益率 20.62%，季減 0.58 個百分點、年增 17 個百分點，稅後純益 193.1 億元，季減 1.13%、年增 567.31%，每股純益 2.03 元，為連兩季賺逾 2 元，並創下近 13 年同期新高。

出貨方面，友達統計，第三季面板總出貨面積達 644.5 萬平方米，季增 0.7%，年減 6.1%。

累計友達前三季營收已超越去年全年，達 2776.51 億元，年增 45.8%，毛利率 26.35%，年增 21.56 個百分點，營益率 18.99%，由去年虧轉盈，稅後純益 506.75 億元，也同步轉盈，大賺逾半個股本，每股純益 5.33 元。

友達表示，第三季旺季備貨需求未如預期，中小尺寸電視面板價格面臨較大幅度的調整，但筆電、桌上型顯示器等商務、零售、工控需求仍強，支撐第三季營運維持高檔，展望本季，將持續因應市場變化，彈性動態調整產品組合。

友達今日盤後也將召開法說會，預期董事長彭双浪將進一步說明第四季、明年景氣展望，而友達近期也宣布未來四年將投入 910.8 億元資本支出在兩岸擴增高階產能，此外，近期電視、顯示器、筆電面板報價均有反轉，且跌幅持續擴大，預期也將成為市場關注重點。