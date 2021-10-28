〈友達法說〉每年淨現金流入200億元支撐轉型 首宣示加入RE100倡議

面板大廠友達 (2409-TW) 第三季財報驚艷市場，在雙軸轉型策略效益浮現下，董事長彭双浪今 (28) 日指出，過去 10 年友達 EBITDA 扣除資本支出後，平均每年淨現金流入達逾 200 億元，成為轉型最佳養分，此外，面對未來潔淨能源議題，也首度宣示將參與 RE 100 倡議。

彭双浪表示，面板產業曾在 2011、2012 經歷營運谷底，10 年來被外界認為產業波動較大，但過去 10 年友達每年平均皆創造逾 200 億元現金流，是轉型重要養分，看好未來在 Go Premium、Go Vertical 雙主軸帶動下，友達現金流將更穩定、獲利也將持續增長，並且改善 ROE 更穩定回饋股東。

彭双浪也重申，希望未來市場對友達的認知，不只是單一家面板公司，未來幾年將著重無邊框、8K、電競、LTPS、車載等高附加價值產品布局，同時透過合資、併購、策略聯盟等強化場域經濟發展，預計中長期將相關營收比重拉升至 20%。

面對近期中國能耗雙控政策，彭双浪指出，友達本身產能受影響有限，將持續配合當地政府動態調整，並密切關注相關變化，同時友達也朝每年 1.5% 節電目標邁進。

隨著能源議題浮上檯面，彭双浪認為，未來電費確實面臨調漲壓力，此外，還包含「碳費」議題，進一步分析則有兩大關鍵問題，包含如何降低能耗、採用替代或潔淨能源，因此，友達也已設定相關目標，將加入 RE100 倡議，在 2050 年達到 100% 採用再生能源的願景。