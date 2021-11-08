Nansen 支持 Fantom 網絡，簡單上手指南瞭解一下

三分鐘輕鬆玩轉區塊鏈數據分析平臺 Nansen 的複雜工具。

撰文：Nansen 團隊

編譯：Perry Wang

我們近期 宣佈，區塊鏈數據分析領域領導者 Nansen 支持 Fantom。

各級機構、基金經理和投資者都依賴 Nansen 來跟蹤鏈上資金流動，發現新興趨勢，識別高人氣智能合約，並在 NFT 成爲主流之前將其識別出來。

跟蹤 Fantom 網絡的 Nansen 用戶現在將能夠識別熱門智能合約，並快速發現新項目。通過 Nansen 的放大作用，將喚起加密社區對整個 Fantom 生態系統成功的關注，Nansen 將可以幫助尋找機會的投資者和不斷髮展的創新項目雙雙受益。

對於首次使用 Nansen 的用戶來說，儀表盤功能可能看起來有些令人生畏。爲消除這種複雜性並充分展示 Nansen 的能力，Fantom 首席營銷官 Simone Pomposi 近期與 Nansen 首席執行官 Alex Svanevik 一起 出席了 Nansen 「Office Hours」，充分演示了 Nansen 平臺的功能。

這篇博客文章總結了演示效果，讓用戶對 Nansen 的複雜工具有一些入門瞭解。

Ecosystem Overview

Ecosystem Overview （生態系統概覽） 是 Nansen 新用戶開始入手的好地方。登錄 Nansen 後，單擊以太坊標誌後再單擊 Fantom，從以太坊切換到 Fantom。

要訪問生態系統高級統計信息，請單擊 More （更多），Multichain （多鏈），然後單擊 Fantom （請注意，某些選項可能會變灰，因爲還在爲新添加的鏈不斷推出新功能）。

下一屏提供了大量數據，包括每日活躍地址（Daily Active Addresses）和每日交易（Daily Transactions）圖表。

Nansen 按項目（project）有效地分拆了活躍地址（Active addresses）和跟蹤（ Traces ，指內部交易）。上圖所圈出區域中的每個彩色點都指代 Fantom 網絡上的一個項目。將鼠標懸停在任何彩點或懸停在圖表上，會打開一個包含附加信息的彈出窗口。

Token God Mode

Token God Mode （代幣的「上帝」模式） 是對探索特定代幣在個人錢包、機構錢包和智能合約之間流動非常有用的工具。

在這個例子中，我們看看以太坊上的 FTM (ERC-20) 的流動情況。首先，切換回以太坊網絡，單擊屏幕頂部的 Token God Mode，然後在搜索框中輸入 FTM，如下所示。

Token God Mode 頁面默認顯示有關交易所的信息。用戶首先看到的是交易所的總供應量，以及顯示隨時間變化的圖表。

屏幕的下半部分提供按單個交易所一一對應的表格和圖形。

如您所見，幣安擁有最多的流動性。但是，如果您希望在 DEX 上購買 ERC20-FTM， SushiSwap 作爲持有 最高流動性的 DEX，會是一個不錯的選擇。

要探索 Token God Mode 中其他可用信息，請單擊 Notable Wallets 選項。

Notable Wallets （值得關注的錢包）

顧名思義，該頁面顯示了持有大量所選代幣（在本例中爲 ERC20 FTM）的錢包。

Nansen 使用 AI 對錢包所有者的行爲打標籤，錢包會被貼上描述性標籤，例如對幣安交易所的錢包打上「幣安」標籤；如果錢包主人擁有 100 萬個以上的代幣，則打上「百萬幣富翁」標籤。請注意，一個錢包上可以被打上多個標籤。

這一頁面顯示錢包的餘額變化。

在頁面上向下拉動，將顯示 Top Transactions （最大額交易）（過去 7 天）、Top Balances （最高餘額），以及跟蹤 Highest Top Balances （排名前列的高餘額錢包）的圖表。

單擊任一錢包名稱，將帶您進入 Wallet Profiler （錢包跟蹤器）, 我們將在本文的其他章節中對其進行介紹。

Hodlers

點擊 Token God Mode 中 Hodlers （堅定持幣者） 選項，可以查看圖表地址和持幣者的資歷分佈。

Trades

Trades （交易） 顯示 DEX 中目標代幣的交易信息。

顯示每個 DEX 每週交易量的圖表按平臺對交易量進行了細分。例如，要排除 Sushiswap 上的交易量，請將鼠標懸停在交易所列表中 SushiSwap 旁邊的青色圓點上，或將鼠標指針移到 SushiSwap 交易所對應圖表的青色區域上。

Wallet Profiler

Wallet Profiler （錢包跟蹤器） 是一個非常強大的工具，可以在 Nansen 支持的網絡上生成任何區塊鏈地址的詳細數據。

可以通過以下途徑訪問 Wallet Profiler：

選擇屏幕頂部的 Wallet Profiler 並輸入地址，或

單擊任何一個打上標籤的錢包，以訪問該特定錢包的有關信息。

在下面的例子中，我們切換到跟蹤 Fantom 網絡，來查看持有 wFTM 代幣的著名錢包。

單擊 Top Balances （餘額最高）列表中的任何錢包地址（無論是否打上標籤），立即進入 Wallet Profiler。

如下圖所示， Overview 一屏提供了錢包活動的圖形表示，並列出了錢包餘額、標籤（如果可用）和相關錢包。

單擊「Overview」選項卡左側的 edit （編輯）/ 小鉛筆圖標，會顯示所檢查錢包的完整地址。

Counterparties

Counterparties （交易對手） 顯示有關代幣流動，以及與該地址存在交互活動的錢包信息。

在頁面底部的 Top-Interacting Wallets （互動次數最多的錢包）列表中選擇任何錢包，就可以瞭解該錢包的信息資料。

Hot Contracts

Hot Contracts （熱門合約）是在 Fantom 網絡上發掘最新機會的利器，例如新的收益耕種代幣對，或者人氣越來越高的 NFT。

通過更改 Max contract 中的數字，您可以調整日期以查看較新合同或舊合同。最右邊的一列特別列出了訪問相關智能合約的「smart money」（大型投資者或機構）錢包的數量。

對於每個智能合約，您可以通過單擊合約進行深入分析，合約鏈接到 Wallet Profiler，可以看到與該智能合約交互的錢包。

Smart Alerts

Nansen 使用戶能夠創建發送到 Telegram、Discord 或 Slack 的警報。要創建 Smart Alert （智能警報），請點擊「More」（更多），然後在下拉菜單中點擊「Defense」（防禦），然後選擇「Smart Alerts」。在下一屏上，單擊 Create New Alert （創建新警報）。

Create New Alert 屏幕提供了許多選項。您可以選擇跟蹤一般代幣流，或者如下所示選擇跟蹤特定錢包或智能合約地址。單擊 Advanced Trigger Type （高級觸發類型），將打開用於精選智能合約警報類型的其他選項。

Nansen 是一個區塊鏈分析平臺，通過數百萬個錢包標籤大大豐富了鏈上數據。加密投資者使用 Nansen 來發現機會、進行盡職調查，並通過 Nansen 的實時儀表板和警報保護自己的投資組合。

更多信息請訪問 Twitter 和 Discord 。