中油：明起汽油降0.2元、柴油漲0.1元

台灣中油公司宣布自週一 (8 日) 凌晨零時起汽油調降 0.2 元、柴油調漲 0.1 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 30.0 元、95 無鉛汽油每公升 31.5 元、98 無鉛汽油每公升 33.5 元、超級柴油每公升 28.1 元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收 0.5 元。

台灣中油表示，本週因美國能源資訊管理局 (EIA) 公布上週美國商用原油庫存增加 329 萬桶，增幅超乎市場預期，以及美國 10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 數據下滑等因素影響，導致國際油價走跌，惟亞洲鄰近國家 (日、韓、港、星) 之零售價格仍較前週上揚。

本週浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價下跌 1.54 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.02 美元，惟因亞洲鄰近國家油價上漲，計算後價格已低於亞洲鄰近國家 (日、韓、港、星)，與上週零售價比較汽、柴油應各調漲 0.3 元及 0.6 元，換算 95 無鉛汽油每公升 32.0 元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之 2.0 元經計算 25% 吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收 0.5 元，吸收後汽油實際價格每公升調降 0.2 元、柴油調漲 0.1 元。