國內油價連4漲 下周汽柴油估漲0.6、0.7元

國際油價漲不停，國內汽柴油價格本周已分別大漲 0.8、0.9 元，引發外界關注，根據中油浮動油價公式估算，預計下周起將再調漲 0.6、0.7 元，為連續第四周上漲，就連 92 無鉛汽油也將衝破 30 元關卡。

美國自 11 月 8 日起，將解除已完全接種疫苗的外國旅客入境限制，帶動油價需求升溫，加上庫存下降，使得布蘭特原油 (Brent) 期貨價格本周一度衝破每桶 86 美元，創 3 年新高，西德州中質原油 (WTI) 更是攀上 7 年高點。

根據中油官網顯示，本周累算至 10 月 21 日的調價指標 7D3B 周均價為每桶 83.57 美元，較上周上漲 0.89 美元；新台幣兌美元匯率 27.943 元，較上周下跌 0.164 元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估自 25 日起，汽油零售價格每公升調漲 1.3 元，柴油零售價格則調漲 2.4 元。

不過，近來油價飆漲引發各界關注，中油累計吸收未調足金額已高達 67.71 億元。根據現行規定，中油須依「亞鄰競爭國最低價」及「油價平穩措施」雙重機制因應調整，因此，中油將持續吸收部分漲幅，下周汽柴油每公升調漲幅度可望縮至 0.6、0.7 元。

若依預估調漲幅度來看，下周 92 無鉛汽油每公升將來到 30.1 元、95 無鉛汽油 31.6 元、98 無鉛汽油 33.6 元、超級柴油 27.3 元，為連續第四周上漲，實際汽柴油零售價格異動請以中油 24 日公告為準。