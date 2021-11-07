〈觀察〉利基型DRAM景氣看旺 明年Q2漲聲再起

DRAM 產業第四季市況趨緩，進入景氣循環修正期，但終端需求仍穩健，加上三星等大廠加速淡出 DDR3 市場，供給缺口可望進一步擴大，業者唱旺明年利基型 DRAM 景氣，看好第二季缺貨潮可能再現，「漲」聲將再度響起。

告別今年熱絡的景氣上升循環，第四季 DRAM 產業市況趨緩，不過，包括南亞科 (2408-TW)、威剛 (3260-TW) 記憶體廠商均認為，市況僅是短期修正，且價格下跌幅度不會太大，主要是因終端應用需求仍穩健，供應商庫存水位也低。

展望明年，雖然利基型 DRAM 受長短料等因素影響，9 月起價格觸頂走跌，不過，業者同聲看好，客戶對利基型 DRAM 需求仍在，只是延後拉貨。

除需求相對穩健外，從供給面來看，三星為擴大投入 CMOS 影像感測器，以分食大廠 SONY 的市占率，已通知 4G DDR3 客戶，明年不再生產 DDR3；在三星淡出市場下，除有助價格穩定，市場供給缺口也將再度出現。

鈺創 (5351-TW) 認為，記憶體需求並未降溫，且在市場供給轉緊下，利基型廠商根本沒有降價空間，看好明年第一季或第二季，利基型 DRAM 可能又會缺貨。

晶豪科 (3006-TW) 則預期，5G、物聯網等應用持續增加，且若三星不再生產 DDR3，加上明年底才會有同業新產能開出，明年利基型 DRAM 供需仍將吃緊，產品不會有跌價壓力，第二季甚至有機會全面漲價。

