研華10月營收站穩50億元 前10月478億元續創同期高

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收 50.11 億元，月減 8.73%、年增 30.74%；累計前 10 月營收 478.89 億元，年增 13.55%，續創同期新高。

接單狀況來看，研華表示，10 月接單 / 出貨比值 (B/B Ratio)1.38，前 10 月 BB Ratio 則為 1.53；相較 9 月的 1.45 以及前 9 月的 1.55，都出現下滑，反應缺料問題逐漸緩解。

研華 10 月各事業群表現，嵌入式物聯網平台事業群 (EIoT) 年增近 6 成，表現最佳，工業物聯網事業群 (IIoT) 及綜合服務事業 (AS+) 也有 3 成年增，應用電腦事業群 (ACG) 則年增 2 成。

以前 10 月來看，工業物聯網事業群年增 34%、服務物聯網事業群 (SIoT) 及綜合服務事業也年增 27-28%，而應用電腦事業群累計表現下滑 5%，但衰退幅度已逐步收斂。

各區域市場方面，研華表示，10 月各區域市場皆強勁成長，其中以北美、南韓、台灣市場最為突出；前 10 月的話，仍是中國及新興市場最佳，但北美、歐洲、台灣及南韓等主力市場也有強勁成長。